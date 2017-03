No Amazonas, veículo com 15 anos terá taxa de vistoria

Medida obriga os donos de 191,3 mil veículos antigos a realizar a vistoria física anual antes do pagamento do licenciamento, cuja taxa custa R$ 20, equivalente a R$ 3,8 milhões aos cofres do Estado

O montante de veículos com 15 anos representa 21% da frota em circulação no Estado. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A partir de abril, os veículos com mais de 15 anos de fabricação e registro serão submetidos à vistoria física antes do pagamento do licenciamento anual de 2017. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira. De acordo com o Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), 191.330 veículos se enquadram e têm idade média de 25 anos.

O número corresponde a 21% da frota de veículos em circulação no Estado que chega a, aproximadamente, 900 mil veículos. Com a nova taxação, o Detran vai engordar os cofres do Estado em mais R$ 3,8 milhões se todos os proprietários de veículos realizarem o licenciamento anual.

A taxa de vistoria custa R$ 20, segundo o Detran. De acordo com o diretor-presidente, Leonel Feitoza, muitos desses carros são responsáveis por acidentes nas vias. “Os carros com 15 anos ou mais são isentos de pagar Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e quando eles vão licenciar tem que verificar as condições de segurança”, explica Feitoza, “muitos desses veículos estão abandonados pela rua, outros em estado precário trafegando, o que tem ocasionado acidentes”, disse.

Outra situação relatada pelo diretor, dá conta de ações criminosas. “Soubemos de casos de borracharias que alugam pneus somente para o carro fazer a vistoria e depois devolve”, conta, “essas pessoas não têm consciência do perigo de estar com veículo sem manutenção, e que pode ocasionar um acidente.

O veículo com mais de 15 anos que estiver com o licenciamento atrasado será cobrado apenas o valor referente a uma vistoria.

Segundo Feitoza, existe uma previsão dos órgãos de trânsito de adotarem essa medida. “São veículos com idade média de 25 anos, inclui-se aí, não só os carros de passeio, mas também os veículos de carga que são nossa grande preocupação”, destaca o diretor, ao ressaltar que a vistoria só deve ser realizada pelo Detran. A multa por dirigir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado é gravíssima e custa R$ 293,47, além da remoção do veículo.