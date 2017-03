Hong Kong anuncia proibição temporária à importação de carne brasileira

Hong Kong, que é um grande importador de carne brasileira, é o mais recente país a proibir a importação de carne. Foto: Tasso Marcelo/Estadão Conteúdo

Hong Kong - Após União Europeia, China e Chile, Hong Kong se tornou o mais recente país a proibir a importação de carne brasileira após a operação Carne Fraca da Polícia Federal levantar questões sobre a segurança da indústria de carne do país.

"Tendo em vista que a qualidade da carne exportada do Brasil é questionada, por prudência, o Centro de Segurança Alimentar suspendeu temporariamente a importação de carnes congeladas e refrigeradas e carne de aves do Brasil com efeito imediato", informou a agência em comunicado.

Um porta-voz da agência disse que continuará a manter contato com as autoridades brasileiras para obter informações detalhadas para futuras avaliações. Tanto a JBS quanto a BRF têm negado a venda de carne ruim ou de subornar funcionários.

A Coreia do Sul também havia embargado a importação de frango produzido no Brasil, mas na abertura do mercado financeiro do país, foi anunciado que as compras da proteína foram retomadas. No entanto, de acordo com o Ministério da Agricultura do país, a fiscalização será intensificada.