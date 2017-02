Peru investiga casa de ex-presidente acusado de receber propina da Odebrecht

Ex-presidente do Peru teria recebido US$ 20 milhões da empreiteira brasileira, com os pagamentos tendo sido realizados de maneira escalonada a partir de 2005

Alejandro Toledo Manrique foi presidente do Peru entre 2001 e 2006 e está, atualmente, em Paris Foto: Reprodução

Peru - Autoridades peruanas disseram ter investigado a casa do ex-presidente do país Alejandro Toledo Manrique em um caso envolvendo supostos subornos da Odebrecht. Segundo o jornal La Republica, o ex-presidente do Peru teria recebido US$ 20 milhões da empreiteira brasileira, com os pagamentos tendo sido realizados de maneira escalonada a partir de 2005, período final do mandato de Manrique, até 2008, no governo de Alan García.

Os promotores do caso disseram, em uma conta oficial do governo no Twitter, que investigaram a casa de Toledo por cinco horas neste sábado, reunindo provas para serem avaliadas pelos investigadores. Toledo, que foi presidente do Peru entre 2001 e 2006, está, atualmente, em Paris. Na sexta-feira, ele negou as acusações por telefone à imprensa peruana.

Fonte: Associated Press.