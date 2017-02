Afeam prevê prejuízo de R$ 25 milhões com empresa de ‘lavagem de dinheiro’

Há previsão de perda do recursos público investido, no governo José Melo (PROS), na empresa de transporte de valores Trans Expert, do RJ, suspeita de ser usada para lavagem de dinheiro

Afeam colocou R$ 20 milhões em empresa envolvida com lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução

Manaus - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) republicou seu Balancete Patrimonial do ano passado e incluiu “provisionamento para perdas do investimento no FIP Expert”, no item despesas não operacionais , no valor de R$ 25,5 milhões. Ou seja, a Afeam já se prepara para perder o dinheiro público investido, no governo José Melo (PROS), na empresa de transporte de valores Transexpert, do Rio de Janeiro, suspeita de ser usada para a lavagem de dinheiro da corrupção de grupos políticos, entre eles o que envolve o ex-governador carioca Sérgio Cabral, preso por decisão da Justiça Federal por, segundo o Ministério Público Federal (MPF), desviar R$ 224 milhões dos cofres públicos.

De acordo com a reportagem, a Transexpert é suspeita de ser o caixa-forte da propina recebida pelo ex-governador, segundo denúncia do MPF. A investigação mostra que, em junho de 2015, um incêndio atingiu a sede da transportadora de valores, na zona portuária do Rio de Janeiro. O MPF suspeita que o grupo de Cabral tinha dinheiro guardado na Transexpert, e parte tenha sido queimada.

Lavagem

A Transexpert já tinha sido alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investigava o uso da empresa como instituição financeira clandestina. O procurador da República Lauro Coelho Junior diz que a suspeita é de que a empresa era usada como instituição financeira fraudulenta que guardava o dinheiro da organização criminosa, amealhado através de corrupção e usada para lavagem de dinheiro, aponta a procuradoria.

O balancete é um documento oficial que traz as informações anuais de uma sociedade por ações e tem por objetivo prestar contas e informar aos acionistas, governo e demais usuários da informação contábil as reais condições do patrimônio dessas sociedades.

Na republicação do Balancete da Afeam, no Diário Oficial do Estado do dia 19 de dezembro do ano passado, uma nota técnica diz que a primeira publicação “apresentou insuficiência de informações no item Títulos e Valores Mobiliários” e que, “em reunião da Assembleia Geral de Cotistas, em 7 de dezembro de 2016, o representante do acionista majoritário tomou ciência de que haveria a necessidade de se efetuar o provisionamento para perdas do investimento no FIP Expert, uma vez que a cota já apresentava valor negativo”.

O balancete republicado informa R$ R$ 25,9 milhões como despesas não operacionais, contra R$ 230 mil no documento anterior. O que representa resultado negativo, ou prejuízo. Para a contabilidade, despesas não operacionais são aquelas decorrentes de transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias que constituam objeto da empresa.

A aplicação da Afeam no FIP Expert foi feita num momento em que o governador José Melo anunciava cortes em todos os setores do Estado, principalmente, na Saúde e na retirada do tiquete-refeição dos servidores, para, segundo ele, tentar economizar R$ 500 milhões por ano. A alegação, de acordo com o então diretor-presidente da Afeam, Evandor Geber Filho: um investimento numa empresa de transporte de valores, a Trans expert, que estaria se instalando em Manaus.

A empresa nunca chegou a ser instalada na cidade. Em portaria de 08 de janeiro de 2016, a Polícia Federal (PF) resolveu suspender cautelarmente a autorização de funcionamento da empresa, envolvida em uma série de irregularidades e descumprimento à legislação da segurança privada e à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). De acordo com Geber, a Afeam foi procurada pelos representantes do fundo para fazer uma aplicação. “Recebemos visitas do agente financeiro, conhecemos o gestor do fundo e o administrador, tudo com critério técnico do nosso comitê de crédito”, diz.

Rombo

O rombo no fundo também foi provisionado pelo Banco BNY Mellon, administrador do Expert Valores Fundo de Investimento em Participações (FIP Expert), ao incluir perdas de R$ 26,1 milhões, no trimestre contábil, encerrado em 26 de outubro, apenas seis dias antes da Afeam publicar o primeiro balancete que não incluiu o prejuízo consolidado com a aplicação no fundo.

O BNY Mellon informou que o investimento do fundo em debêntures conversíveis em ações, emitidas pela Transexpert Vigilância e Transporte de Valores S.A. (Transexpert), “que representa 100% da carteira do FIP Expert, recebeu igual provisionamento”. O fraco desempenho provocou um rombo no FIP, admite o comunicado do BNY ao mercado.

Quando foi criado, o fundo possuía uma única cota, de R$ 22 milhões, dos quais 98,84% pertencentes à Transexpert, segundo demonstrações contábeis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O investimento da Afeam na empresa de segurança do Rio de Janeiro representava 9% do caixa da agência de fomento, de R$ 244 milhões.

Presidente da ALE prometeu para amanhã instalação da CPI

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), deputado David Almeida (PSD) prometeu instalar, amanhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI ) para investigar a aplicação de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) em um Fundo da falida empresa Transexpert, que era usada no esquema de lavagem de dinheiro que envolve as denúncias do Ministério Público Federal contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral, como informou a REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO, em novembro do ano passado.

“Eu já vejo problema nenhum em fazer a investigação, tanto é que, até quinta-feira, eu pretendo já instalar (a CPI), pedir a indicação dos líderes e fazer os ajustes em relação aos outros investimentos que foram feitos no passado para que se esclareça e apareça quem errou, quem desviou e que sejam punidos todos aqueles que não usaram o erário de forma republicana”, afirmou o presidente da ALE.

Deputados da oposição veem com desconfiança a boa vontade dos parlamentares governista em instalação a CPI. A deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) afirmou que os deputados governistas já mostraram intenção de barrar as investigações. “Acho que eles vão tentar atrapalhar o máximo, mas eu vou insistir, até o fim, pela investigação e, da mesma forma, todo documento a quem eu tiver acesso irei encaminhar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal porque a Afeam é regida pelas regras do Banco Central”, disse.

A parlamentar explicou que a CPI tem poderes como requisitar informações que os servidores são obrigados a fornecer. “Eu, inclusive, já tenho um caminho a seguir nesta investigação e, em relação a empresa Transexpert, pessoas que vieram a Manaus fazer a proposta para o governo do Estado. Então a partir desta documentação faríamos a convocação destas pessoas”, afirmou.

Para o deputado estadual José Ricardo (PT), deputados governistas já disseram que o governo do Estado já tomou providências em relação ao investimento da Afeam na Transexpert. “Na minha avaliação, o governo trabalha na hipótese da CPI estar trabalhando mas, como eles têm maioria, não chegaram a uma conclusão que mostre as irregularidades. Da minha parte, vejo que existe um fato concreto para instalação da CPI, mas, se no decorrer da investigação, pode-se verificar outras situações de irregularidades”, afirmou.

O deputado Luiz Castro (Rede) afirmou que, se fizer parte da Comissão, irá fazer seu papel, mas não prefere avaliar a atuação dos deputados como positiva ou negativa.

‘Obrigação por questão estatutária ou regimental’

O vice-presidente de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Julio Ramon Marchiore Teixeira, afirmou ser possível a retificação ou republicação de dados de balancetes para correções de dados.

“Como é uma agência de fomento, tem que prestar contas, mensalmente, à Assembleia Legislativa (do Estado). Então, provavelmente, esta é uma questão regimental deles a fim de acompanhamento dos órgãos de fiscalização. Como é um órgão de fomento que se relaciona com atividades particulares, muito provavelmente, ele tem esta obrigação por questão estatutária ou regimental”, explicou.

Segundo Teixeira, despesas não operacionais, o item modificado nos balancete, é, em tese, tudo que não é ligado à atividade fim de uma entidade. “São despesas que se realizam, mas que não é ligado, neste caso, ao fomento. Por exemplo, uma atividade meio como folha de pagamento, a Afeam não vive de empregar pessoas, mas de fazer estudos e receber ou não pedidos de fomento. Tudo que não for atividade fim, mas demandar recursos, é despesa não operacional”, explicou.

O vice-presidente do Conselho reiterou que não há problema em republicar balancetes. “O procedimento é encontrar problema nenhum, pode se republicar, exatamente, pela necessidade de esclarecer uma informação para o seu público. Agora, se os valores estão corretos ou não, eu não posso falar, porque é preciso fazer uma auditoria, mas o procedimento não tem problema, é até saudável”, afirmou.