MP ainda avalia fazer denúncia sobre morte de ativista do PDT

Ponce de Leão foi cabo eleitoral de Melo nas eleições de 2014. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP) informou, nessa segunda-feira (20), que ainda pode apresentar denúncia contra o ex-presidente do Movimento Democrático Estudantil (MDE) Ildercler Ponce de Leão, apontado pela policia como um dos suspeitos do assassinato do estudante Alexandre César Ferreira Gomes, também militante do PDT, que foi encontrado morto em um matagal, no bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus, em 12 de fevereiro de 2016.

O MP informou que o caso ainda está em andamento, mas está sob sigilo. Sem estipular prazo, a assessoria de imprensa do órgão informou, ainda, que a denúncia deve ser feita por um dos promotores do órgão.

Na semana passada, Ponce de Leão, que estava preso desde o dia 7 de abril de 2016 no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM), foi libertado mediante habeas corpus da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por falta de denúncia contra ele por parte do MP. Na decisão, o relator, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, afirmou que concedeu o habeas corpus por “vislumbrar plausibilidade jurídica no pedido”, já que o excesso de prazo estava sendo causado pelo Poder Judiciário.

O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins, disse, ontem, que não iria comentar o caso. Na época mais próxima do crime, Martins afirmou que a morte se tratou de uma “queima de arquivo”, já que, segundo ele, o militante do PDT sabia demais sobre a vida de Ponce de Leão. O estudante foi morto com um tiro de pistola, na cabeça.

Na época, o delegado informou que, no dia 12 de fevereiro deste ano, por volta das 20h, Alexandre saiu de casa, na Avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, na zona sul, informando que iria resolver um problema. Ainda conforme Martins, no dia seguinte, o corpo de Alexandre foi encontrado na Estrada do Puraquequara, em uma mata fechada, por uma testemunha, de 33 anos, que não teve o nome revelado pela polícia.

“A testemunha estava atrás de uma cobra no local. Então, ela encontrou o animal e o corpo de Alexandre. Ela também nos repassou que ouviu um disparo nas proximidades do local e viu um carro modelo pick up saindo da área do crime”, informou Martins.

Além de Ponce de Leão, o amigo dele, Thiago dos Santos Nascimento, o cabo da Polícia Militar Edmilson Pimentel Rodrigues, Carlos Henrique da Silva e Noel Oliveira Lima foram apontados pela polícia como principais suspeitos do crime.

Os representantes de entidades como a União Estadual dos Estudantes (UEE), União Municipal dos Estudantes Secundaristas (Umes), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Diretório Central dos Estudantes (DCE-UEA) e dos partidos políticos (PT, PCdoB e PDT), informaram, à época, que iriam pedir agilidade dos órgãos de segurança para que imediatamente deêm respostas a sociedade do crime que chocou a sociedade do Amazonas.

Morto participou de protesto contra governador José Melo

O inquérito da Polícia Civil revelou que o militante do Partido Democrático Trabalhista (PDT/AM) Alexandre César Ferreira Gomes, 33, foi o autor intelectual de um protesto em que o militante Hinaldo de Castro Conceição, 20, jogou notas falsas de R$ 100 no governador José melo, no dia 1º de fevereiro de 2016, quando ele se preparava para fazer seu discurso de reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado.

“Pega teu dinheiro”, disse o homem ao jogar as notas, que tinham o rosto de Melo impresso nas cédulas falsas. Após o ato, Hinaldo foi retirado do local por seguranças da Assembleia. Em frente à Casa Legislativa, um grupo com cerca de 80 manifestantes carregava cartazes e faixas contra o governo Melo, que considerou o ato do manifestante desrespeitoso.

Hinaldo Conceição disse ter sido agredido por seguranças da Assembleia, após o protesto. O manifestante compareceu ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar Boletim de Ocorrência sobre agressão. Segundo Hinaldo após atirar as notas falsas no governador, um funcionário da Assembleia, teria usado de força e o jogou em uma sala, passando a lhe agredir fisicamente.

Em março do ano passado, a polícia fez a reconstituição do assassinato de Alexandre. O estudante foi morto com um tiro de pistola calibre .40. Na época, o relatório do IML revelou que o corpo não tinha sinais de tortura. A cápsula da bala não foi encontrada e o celular do estudante foi furtado durante a ação, de acordo com a polícia.

Ildercler, suspeito de ser o mandante do crime, foi presidente do Movimento Democrático Estudantil (MDE), e cabo eleitoral de José Melo, na eleição de 2014.