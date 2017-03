AM aparece entre Estados do País com maior percentual de magistradas em atividade

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) conta hoje com 57 juízas e desembargadoras em atividade. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O Amazonas figura entre os sete Estados brasileiros que têm um percentual maior de mulheres na magistratura do que a média nacional, com 39,4% de juízas e desembargadoras em atividade. A média no País é de 37,3%. Nessa lista, fazem parte o Acre (38,8%), Bahia (44,8%), Pará (41,9%), Paraná (39,6%), Rio Grande do Norte (41,2%) e São Paulo (37,7%).

Na Região Norte, o Amazonas também continua bem posicionado, sendo o segundo em número de magistradas, ficando atrás somente do Estado paraense. Os dados são do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que promoveu o levantamento junto aos segmentos de Justiça (Tribunais Superiores, Estaduais, Federais, do Trabalho, Eleitorais e Militares) e divulgou esta semana.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) conta hoje com 57 juízas e desembargadoras em atividade e, na gestão do desembargador Flávio Pascarelli, as mulheres têm uma forte participação, ocupando funções estratégicas. Das três vagas de juízes auxiliares da presidência do TJAM, duas são ocupadas por magistradas: as juízas Margareth Hoagen e Elza Vitória de Mello. À frente da Ouvidoria do TJAM, está a desembargadora Carla Reis.