Após agressão, deputado Platiny Soares promete processar autor

“Em nenhum momento agredi ninguém física ou verbalmente”, disse Platiny. Foto: Jair Araújo

Manaus - Agredido na madrugada do último sábado (1º), enquanto jantava na companhia de amigos em um restaurante, no Vieiralves, zona centro-sul de Manaus, o deputado estadual Platiny Soares (DEM) nega que tenha dado motivos para a agressão e acusa um pequeno grupo de pessoas de comandar onda de boatos envolvendo o seu nome nas redes sociais.

De acordo com Platiny Soares, a agressão veio de um “vândalo” acostumado a causar tumultos pela cidade. “Tenho plena consciência dos meus atos, e já busco na esfera judicial elucidar toda a verdade dos fatos. Em nenhum momento agredi ninguém física ou verbalmente”, enfatizou Platiny Soares ao ser questionado pela reportagem.

A confusão teria ocorrido após o agressor ficar incomodado com a interação de Platiny com os demais frequentadores do local.

“Estava gozando do meu direito de ir e vir, como qualquer outro cidadão. Sou um jovem, que gosta de estar com amigos e naquela noite estávamos felizes pela conquista pessoal de um dos integrantes do nosso grupo. Como de costume, cumprimentei todos os conhecidos e minha ação parece ter incomodado essa pessoa, que de modo covarde desferiu o soco contra mim”, relembrou o parlamentar.

Testemunha da ação, a jovem Andrezza Ferreira disse ter ficado assustada com a investida contra Platiny, mas que não ficou surpresa, já que o agressor é conhecido no meio social por adotar uma postura agressiva e pedante.

“O rapaz estava feliz e saiu de mesa em mesa, cumprimentando as pessoas. Naquela altura, nem sabia que ele era deputado, mas a simpatia dele era evidente. Estava em uma mesa próxima ao do outro rapaz (o agressor), e ouvia ele debochando e falando alto o nome Platiny, após muitos xingamentos ele se levantou e desferiu um soco no deputado, que não teve qualquer chance de se defender”, relatou Andrezza.

Segundo Platiny Soares, as imagens das câmeras internas do estabelecimento já foram solicitadas e deverão compor processo judicial.