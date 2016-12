Arthur e vereadores tomam posse neste domingo, no Teatro Amazonas

De acordo com o cerimonial da Câmara, somente o prefeito fará pronunciamento na posse. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O prefeito reeleito de Manaus Arthur Neto (PSDSB) e o vice-prefeito eleito Marcos Rotta (PMDB), além de 41 vereadores eleitos em outubro para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM) serão empossados, no próximo domingo (01), no Teatro Amazonas, às 16h. Em seguida, procederá a tomada do compromisso solene individual, em que os eleitos assinam o termo de posse e fazem o juramento.

De acordo com a Diretoria de Comunicação da CMM, a previsão do Cerimonial da Câmara é de que a sessão dure em torno de duas horas.

Conforme o cerimonial, após a posse dos vereadores e da composição da mesa com as autoridades, o presidente iniciará a cerimônia de posse do prefeito eleito Arthur Virgílio Neto (PSDB), que assinará o livro da posse e fará o juramento solene. Em seguida, o presidente da CMM, vereador Wilker Barreto (PHS), dará posse ao vice-prefeito eleito Marcos Rotta. No ato, somente o prefeito fará pronunciamento.

Este será o terceiro mandato de Arthur Neto na Prefeitura de Manaus, após ocupar os cargos eletivos de deputado estadual, deputado federal e senador da República.

O coral da Câmara Municipal de Manaus seá responsável pela execução do Hino Nacional, sob a regência do maestro Jhonny Móier.

A cerimônia de diplomação dos eleitos no pleito de outubro aconteceu no último dia 19. Na ocasião, o prefeito Arthur Neto pediu atenção à governabilidade aos eleitos. “Minha expectativa é positiva de fazermos um excelente trabalho na legislatura que se inicia em poucos dias, eu encaro com muita responsabilidade o que está ocorrendo a nossa volta, então atenção na economia brasileira, atenção nas possibilidades reais que temos e à responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo sensibilidade para darmos saltos na educação, saúde e ação social”, disse.

Mesa Diretora

Após a posse do prefeito, vice e vereadores, o presidente Wilker Barreto convocará os vereadores para a reunião, no Plenário Adriano Jorge, na sede da Câmara Municipal, onde ocorrerá a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017-2018.

Conforme o Regimento Interno da Câmara, a eleição poderá ser feita a partir da inscrição individual para todos os cargos da Mesa Diretora. Cada candidato à presidência terá o tempo de cinco minutos para discursar, antes da eleição que é aberta. A mesa da CMM é composta de presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidentes, secretário-geral, 1º, 2º e 3º secretários, ouvidor e corregedor. Os vereadores que compõem a mesa possuem os mesmos salários dos demais parlamentares.