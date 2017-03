Assembleia Legislativa adia votação de projeto de Melo que aumenta impostos

O projeto que aumenta em 2% a cobrança do ICMS em diversos produtos tramita na Casa desde a segunda semana de março. Foto: Asafe Augusto

Manaus – Sob forte pressão de empresários e da população, a base governista da Assembleia Legislativa do Estado (ALE) pediu o adiamento da votação do Projeto de Lei encaminhado pelo governador José Melo (PROS), que aumenta em 2% a cobrança do ICMS em diversos produtos, entre eles a gasolina e o óleo diesel. A informação foi dada pelo presidente da ALE, deputado David Almeida (PSD), após uma reunião de urgência com toda a base do governo.

“Nós entendemos que o projeto deve ser mais discutido na Casa”, disse o presidente.

O PL seria votado hoje, mas metade dos deputados se mostrou contra. No último dia 15, os empresários estiveram na ALE para fazer pressão contra o projeto. A maioria deles falou em desemprego e fechamento de empresas, caso o projeto seja aprovado.

Nove deputados afirmaram que vão votar contra o projeto: Alessandra Campêlo (PMDB), Vicente Lopes (PMDB), Wanderley Dallas (PMDB), Augusto Ferraz (DEM), Bosco Saraiva (PSDB), José Ricardo (PT), Luiz Castro (REDE), Dermilson Chagas (PEN) e Serafim Corrêa (PSB). A maioria de base governista não se pronunciou sobre o assunto.

O coordenador da CDL jovem, Erick Bandeira, afirmou que o adiamento não foi uma vitória, mas, sim, um tempo a mais para a busca de novas alternativas e discussões.

O Projeto tramita na Casa desde a segunda semana de março. Com o adiamento, ele pode ser votado na próxima quarta-feira (29).