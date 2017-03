Assista: OAB lança campanha contra aumento de impostos no AM

Campanha ‘Mais imposto: tô fora’ é contra iniciativa do governador do Estado, José Melo (PROS), que pretende aumentar a alíquota do ICMS

Manaus - A secção do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) lançou, na tarde desta terça-feira (28), a campanha ‘Mais imposto: tô fora’, contra iniciativa do governador do Estado, José Melo (PROS), que pretende aumentar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por meio do Projeto de Lei n° 26/2017 em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado (ALE).

De acordo com o presidente da OAB-AM, Marco Aurélio Lima Choy, o projeto será votado amanhã (29) pelos deputados estaduais. “Em tese, ele será posto em votação nesta quarta-feira e é um aumento de 2% no ICMS do Estado. É algo que nos preocupa porque num momento de crise a solução de arrecadação não é o aumento de tributos. Então estamos lançando esta campanha e iremos disponibilizar na cidade telões de LED com acompanhamento da atividade dos parlamentares. Vamos mostrar como cada parlamentar votou neste projeto. Até para que todos saibam como os representantes do povo estão se posicionando sobre este tema tão importante que é o aumento de tributos”, afirmou.

Segundo Choy, a campanha já tem o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Amazonas (Sinduscon-AM) e outras entidades.

