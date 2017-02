Audiência pública debate problemas do transporte público em Manaus

O debate iniciou com tumulto entre integrantes de partidos, na frente da Câmara Municipal

A audiência começou por volta de 10h. Foto: Bruna Chagas

Manaus – A audiência pública para discutir o transporte público em Manaus começou com tumulto nesta sexta-feira (24), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A confusão se deu por conta de brigas de partidos, que estavam no local para participar do debate.

O vereador Rosivaldo Cordovil, presidente da comissão de transporte e mobilidade urbana e obras públicas, está presidindo a mesa, informou que, pelo menos, sete pessoas vão entrar para representar o povo, entre eles estudantes.

O superintendente Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Audo Albuquerque, é o primeiro a falar sobre a tarifa pública média no Brasil, que gira em torno de R$ 3 a R$ 3,80. Ele apresentou a planilha de custos do transporte público.

Com base na planilha técnica apresentada, a tarifa é composta levando em consideração o custo total do sistema, que é rateado entre todos os usuários pagantes. Entre os fatores que influenciam no valor tarifário, conforme os dados, está o número de passageiros pagantes transportados, a quilometragem percorrida e o custo quilométrico, sendo o último uma somatória dos custos variáveis, fixos e das despesas tributárias necessárias para manter a frota em operação.