Audiência pública na ALE debate sobre as contratações de concursados da SSP

Na audiência, concursados informaram que chegaram até a fazer curso de capacitação. Foto: Divulgação/ALE

Manaus - A nomeação dos profissionais aprovados no concurso de 2015 para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi cobrada, nessa terça-feira (21), pelo deputado estadual Luiz Castro (Rede), durante audiência pública, na Assembleia Legislativa do Estado (ALE), realizada em conjunto com a deputada Alessandra Campelo (PMDB). A secretaria chegou a realizar curso de capacitação, mas até o momento os concursados não foram convocados para ocupar os cargos.

“Tem que cumprir a lei. Não dá para prevalecer o lobby dos temporários em detrimento dos que têm direito a ocupar os cargos”, frisou Luiz Castro, alertando para o encerramento do contrato dos servidores temporário, no próximo mês de março, como momento oportuno para chamar os aprovados no concurso, uma vez que a validade do certame encerra, em julho.

O deputado propôs também a intermediação do Ministério Público do Estado (MP-AM) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na questão, a exemplo da posição firme que tomaram determinando ao governo do Estado a nomeação dos servidores concursados da Secretaria de Estado da Saúde (Susam).

Durante a audiência, Luiz Castro enviou mensagem ao secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, lamentando a sua ausência ou de um representante, na discussão com os concursados que ocuparam o auditório Cônego Azevedo.

A deputada Alessandra Campelo também reclamou da ausência de representantes da SSP e do Tribunal de Contas na audiência pública.

Prejuízos

Representando os concursados, Ana Clara Araujo disse que os profissionais aprovados estão passando necessidade com suas famílias. Muitos deixaram o emprego confiando na contratação, após a realização do curso de capacitação. Os aprovados tiveram de se deslocar para Manaus, esperando a nomeação que até hoje não se efetuou.

Pelos cálculos apresentados, o governo gasta com os temporários cerca de R$ 700 mil ao mês, enquanto que com os concursados gastará R$ 540 mil. “O Governo precisa tomar uma posição e definir um prazo para a nomeação dos profissionais aprovados”, disse.

Irregularidade

De acordo com o promotor de Justiça, Antonio Mancilha, a manutenção do regime temporário não tem amparo legal, mas no Amazonas, segundo ele, essa prática é corriqueira e vergonhosa, apesar das recomendações do Ministério Público.

“As contratações temporárias são uma afronta à sociedade e aos direitos normativos da legislação brasileira, até porque o Governo gasta mais. Vamos apurar a responsabilidade pela não-convocação, porque o dolo está configurado aí”, observou o promotor, lembrando que alguns órgãos estaduais nunca realizaram concurso público como o Detran, exemplificou.

Ao final da audiência pública, a deputada Alessandra Campelo anunciou as seguintes providências: solicitação à Secretaria de Administração de um estudo do impacto financeiro com a nomeação dos concursados; Audiência no Ministério Público de Contas e reunião com o secretário Sérgio Fontes. Todas as informações serão comunicadas à comissão representativa dos concursados.