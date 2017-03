Imposto vai subir após Assembleia Legislativa aprovar proposta do governo Melo

A votação aconteceu na manhã desta quarta-feira. Foto: Sandro Pereira

Manaus – A alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de dezenas de produtos, entre eles a gasolina e o óleo diesel, vai aumentar após a aprovação, nesta quarta-feira (29), do projeto de Lei 26/2017, proposto pelo governador José Melo (PROS). As cobranças aprovadas entram em vigor em 90 dias.

O PL, aprovado com 12 votos a favor e nove contra, vai aumentar o dinheiro do chamado Fundo de Promoção Social (FDS), gerido pela primeira-dama, Edilene Gomes de Oliveira, que, no ano passado, teve R$ 3.383.661,96 e, em 2014, ano da última eleição, teve R$ 7.973.394,02. Neste ano, o orçamento do FPS prevê gastos de R$ 20,2 milhões.

Os deputados que votaram a favor foram Abdala Fraxe, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Dermilson Chagas, Dr Gomes, Francisco Souza, Josué Neto, Orlando Cidade, Platiny Soares, Ricardo Nicolau, Sabá Reis e Sidney Leite.

Entre os produtos que terão aumento de impostos estão combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo, exceto querosene e gasolina de aviação e gás de cozinha; óleo diesel, cigarros, bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chope; perfumes, produtos de beleza ou de maquiagem, barcos de recreio, esporte ou lazer; veículos automotores terrestres nacionais com capacidade superior a 2.000 centímetros cúbicos, televisão por assinatura e concentrados e extrato para bebidas não alcoólicas.