Bolsa irregular para cargos comissionados da Aleam é extinta após pedido do MPC

Deputados estaduais aprovaram a extinção do auxílio nesta terça-feira (7), em reunião convocada pelo presidente David Almeida (PSD). Foto: Reprodução/Aleam

Matéria atualizada às 18h27

Manaus - Após recomendação do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) reconheceu a ilegalidade do auxílio bolsa de estudo para os servidores em cargos comissionados, e foi obrigada a suspender o benefício, que já usou R$ 15,6 milhões, do dinheiro público, desde 2010. Os deputados estaduais aprovaram a extinção do auxílio nesta terça-feira (7), em reunião convocada pelo presidente David Almeida (PSD). A decisão dos parlamentares, que cancela as bolsas a partir do mês de março, atende a recomendação da procuradora de contas, Evelyn Freire de Carvalho, do MPC.

Outras mudanças, definidas na reunião, referem-se à definição das quartas-feiras como dia de votação das pautas de matérias e a realização das Sessões Especiais. Se estas forem agendadas para os dias de sessões plenárias, a partir de agora serão realizadas dentro de um intervalo dentro do Grande Expediente, no horário específico das 11h às 12h. Após a Sessão Especial, o plenário retoma os trabalhos ordinários.

Também foi decidido que o número de Comissões Técnicas permanentes não será alterado – permanecendo as 24 existentes atualmente – porém a presidência de cinco delas foi trocada, por decisão unânime dos 24 parlamentares presentes.

Nas presidências das Comissões, as mudanças foram: Comissão de Finanças Públicas, presidida pelo deputado Adjuto Afonso, vai ser ocupada pelo deputado Josué Neto (PSD); a Comissão de Indústria Comércio Exterior e Mercosul, que era do deputado Serafim Corrêa (PSB), será assumida por Adjuto Afonso (PDT); a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que era presidida pelo ex-deputado Bi Garcia, será presidida pelo deputado Serafim Corrêa; a Comissão de Assistência Social e Trabalho, presidida pelo deputado Sabá Reis (PR), passará à presidência do deputado Dr. Gomes (PSD); a Comissão de Políticas sobre Drogas, sai o presidente David Almeida (PSD) e assume o deputado Sabá Reis e, na Comissão de Educação, sai o deputado Dr. Gomes e assume o deputado Sidney Leite.