Braga apresenta na CCJ parecer favorável a Alexandre Moraes para vaga no STF

Eduardo Braga apresentou, no parecer, o currículo de Moraes assim como manifestações de associações de juristas favoráveis ao nome do ministro licenciado da Justiça. Foto: Ed Ferreira/Estadão Conteúdo

Brasília – Nesta terça-feira (14), o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) leu, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o relatório em que diz que o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, é qualificado para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deixada por Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no mês de janeiro.

A sabatina do ministro licenciado, na comissão, deve ocorrer no próximo dia 22. Depois desta etapa, o plenário do Senado avalia a indicação, feita pelo presidente Michel Temer. Segundo informações obtidas pelo Estadão, a tendência é de que o nome de Moraes seja aprovado, com ampla margem de votos.

No relatório, Braga diz que Moraes ‘apresentou [...] argumentação sucinta em que demonstra ter experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade’.

O senador apresentou, no parecer, o currículo de Moraes assim como manifestações de associações de juristas favoráveis ao nome do ministro licenciado da Justiça.

Como a votação de indicados ao STF é secreta, Braga não opina no relatório sobre se o Senado deve ou não aprovar o nome de Moraes à Suprema Corte.

“Considerando tratar-se de deliberação por voto secreto, limitamo-nos a proferir este relatório, acreditando termos fornecido aos integrantes desta Comissão os elementos suficientes para decidir sobre a indicação”, explica Braga no relatório.

Depois da apresentação do relatório, foi concedido o prazo para os senadores da comissão estudarem o relatório.

Após os questionamentos e, independentemente, do resultado da votação na comissão, a indicação de Moraes terá de ser analisada pelo plenário do Senado e, para ser aprovada, precisa do apoio de, pelo menos, 41 dos 81 senadores.

Bastidores

Os senadores governistas articulam para que a vista coletiva seja de apenas 24 horas, o que viabilizaria a sabatina e a votação do nome de Moraes em plenário nesta quarta-feira (15). A previsão inicial era de que a votação ocorresse apenas a partir do dia 22, conforme previsão do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Antes do início da leitura do relatório, Eduardo Braga disse que existe uma decisão da Mesa Diretora do Senado que permite a votação da indicação uma semana após a leitura da mensagem presidencial da indicação, o que aconteceu na semana passada.

Os governistas querem aprovar a indicação de Moraes o quanto antes para evitar que Moraes – que foi filiado ao PSDB e cuja imparcialidade tem sido questionada por oposicionistas – continue a ser alvo de críticas de adversários e da opinião pública.