Cirurgia do prefeito Arthur Virgílio Neto é realizada com sucesso

Arthur declarou que estava com câncer de próstata no mês passado, durante coletiva. Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, submeteu-se ao procedimento médico para retirada do tumor na próstata, na manhã desta terça-feira (14). Conforme equipe médica do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo - SP), a cirurgia durou quase duas horas e foi bem sucedida, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom). O prefeito continua de licença médica até o dia 8 de abril.

O prefeito Arthur Neto declarou que estava com câncer de próstata no dia 16 de fevereiro, durante coletiva de imprensa sobre o transporte público de Manaus. O anúncio veio em resposta as críticas sobre as viagens feitas pelo chefe do executivo para fora do Estado.

Conforme boletim médico da cirurgia, “comprovando-se a natureza favorável da doença, nenhum tratamento adicional será necessário”. O prefeito permanece internado em observação, aos cuidados do professor doutor Miguel Srougi e do doutor Antonio Avelino de Souza, conforme informou a Semcom.