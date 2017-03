Coluna 'Claro & Escuro': Contribuinte do Amazonas pagou R$ 5,6 bi em impostos

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta terça-feira, 14 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) chegou à marca de R$ 464,9 bilhões, ontem. O valor representa o total de impostos, contribuições e taxas pagas pela população desde o início do ano. Em 2016, esse mesmo montante foi arrecadado bem antes. “Como era esperado, à medida que a recessão fosse perdendo força, a arrecadação tributária começaria a se recuperar. E esse é o grande trunfo da PEC do Teto: você controla o gasto sem a necessidade de aumentar ou criar tributos”, comenta Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. “Mais impostos somente fariam com que a recuperação da economia atrasasse”, reforça Burti. No portal www.impostometro.com.br é possível visualizar os valores arrecadados em todos os Estados e municípios, e também por período e categoria (produção, circulação, renda, propriedade). No Amazonas, entre todos os impostos, foram arrecadados R$ 5,6 bilhões desde o dia 1º de janeiro , segundo o site.

Ministério lança uma cartilha que incentiva conservação de papagaios

O Ministério do Meio Ambiente divulgou a cartilha Papagaios do Brasil, com o objetivo de incentivar a proteção da ave – que possui espécies ameaçadas de extinção – e também coibir o comércio ilegal no Brasil. Os papagaios são um dos importantes símbolos do Brasil, mas, ao mesmo tempo, representam um grupo de aves terrestres mais vulnerável à extinção devido a efeitos decorrentes da perda de hábitat e da intensa retirada ilegal desses animais da natureza.

Contas da Sefaz na mira

O Tribunal de Contas do Estado julga, hoje, as contas, de 2015, do ex-secretário executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda Edson Pará.

Nomeados ao CSMP 1

O procurador-geral de Justiça do Estado, Fábio Monteiro, empossou os novos membros eleitos do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Nomeados ao CSMP 2

Foram empossados os procuradores de Justiça Flávio Lopes, Carlos Ferreira Coêlho, Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues e Maria José Silva de Aquino.

Ossuários suspensos

A Subsecretaria Municipal de Obras suspendeu, até ulterior deliberação, o contrato com a Sa Construções para construção de ossuários no Cemitério Nossa Senhora Aparecida.

Custas judiciais

A OAB nacional ajuizou no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade contra os valores ‘desproporcionais’ da custas judiciais, emolumentos e despesas processuais, da Justiça do Piauí.

Mortes por drogas 1

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta geral, ontem, de que o consumo de drogas mata cerca de 500 mil pessoas, todos os anos, no mundo. Ou 0,006% das 7,4 bilhões de pessoas.

Mortes por drogas 2

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a situação está piorando, e não melhorando, já que muitos países vivenciam o que chamou de crise de emergência sanitária decorrente de mortes pelo abuso e overdose.

Doenças no Brasil

De acordo com a Sociedade de Cardiologia, até 400 mil mortes ocorrem, por ano, no Brasil devido a doenças cardiovasculares.

Processos interligados 1

O Superior Tribunal de Justiça concluiu a integração eletrônica de processos nos 32 tribunais sujeitos à sua jurisdição.

Processos interligados 2

A integração foi concluída em fevereiro e praticamente todos os recursos para o STJ são remetidos no formato eletrônico.

Emma Watson diz que ‘feminismo é liberdade’

A atriz Emma Watson, de ‘Harry Potter’ e ‘A Bela e a Fera’, disse que feminismo é sobre dar à mulher o poder de escolha e não uma vara em que se bate em outras mulheres. “Tem a ver com a liberdade, com a libertação, com a igualdade”, disse a artista.

STF: entende que dinheiro foi lavado em eleição

Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Melo, “a prestação de contas pode constituir meio instrumental do crime de lavagem de dinheiro se os recursos financeiros doados, mesmo oficialmente, tiverem origem criminosa”.

Mais info

8,5% foi o aumento na venda de veículos usados no País, em fevereiro, segundo dados da Cetip. O financiamento de veículos novos caiu 12,9%: no mês passado, foram vendidos 117.322 carros, motos e caminhões zero quilômetro.

3% foi a queda no indicador de Formação Bruta de Capital Fixo , que mede o nível de investimentos no País, entre dezembro de 2016 e janeiro deste ano, após ajuste sazonal, segundo análises divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Veja a charge: