Coluna 'Claro & Escuro': Corrupção determina o que ocorre nos presídios do AM

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta terça-feira, 7 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Os resultados da última revista feita no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, feita ontem, não deixam dúvida: o Estado do Amazonas perdeu para a corrupção o controle de suas prisões. E quem diz é o próprio secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Questionado sobre a entrada de materiais ilícitos no Compaj, ele disse que a corrupção é um dos principais fatores do problema e que ainda faltam equipamentos necessários para uma revista mais rigorosa. “Se eu soubesse como entra, não entrava mais, teríamos evitado. Agora a corrupção, certamente a corrupção, certamente a família dos presos, sem dúvida nenhuma”, disse Fontes, durante entrevista coletiva à imprensa, ontem. O detetive mais famoso do mundo, criado por Sir Arthur Conan Doyle, diria: “Elementar, meu caro Watson”. Quem toma conta dos presídios de Manaus? A empresa Umanizzare, aquela mesma cujas coirmãs juntaram R$ 1,5 milhão para a campanha de reeleição do governador José Melo. Fora o apoio que ele teve da facção criminosa que comanda os presídios do Estado.



Projeto punirá contato com índios isolados sem autorização da Funai



Divulgação/ Funai



Será punido pela Lei do Genocídio (Lei nº 2.889/56) quem entrar em terras indígenas sem autorização da Funai e causar, mesmo sem intenção, o extermínio de povos indígenas isolados. É o que determina projeto de lei do senador Jorge Viana (PT-AC). A intenção é proteger os povos indígenas isolados de doenças comuns à civilização. Segundo o senador, o simples contato físico é perigoso para essas comunidades.



Mobília nova

A Câmara Municipal de Manaus está comprando R$ 965.858,00 em nova mobília, para “atender às necessidades” da Casa, da empresa Elane Balbina Moraes Maximo.

Nova faculdade

O Conselho Universitário da Ufam aprovou a criação das faculdades da Informação e da Comunicação, de Artes, e de Letras.

Federalização da polícia 1

A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição que propõe a federalização dos órgãos de segurança pública no País.

Federalização da polícia 2

A PEC incorpora as polícias civis à Polícia Federal, unifica todas as polícias militares em uma Polícia Militar da União e ainda propõe a unificação dos corpos de bombeiros.

Federalização da polícia 3

Na justificativa, Rose argumenta que o País está convivendo com um “número absurdo de mortes violentas intencionais”, citando os 58.492 casos de 2015, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Liberdade ao semiaberto 1

Em entrevista ao site de notícias da Câmara dos Deputados, sobre a crise no sistema carcerário, o secretário de Segurança do Estado, Sérgio Fontes defendeu soltar presos do semiaberto.

Liberdade ao semiaberto 2

“Na minha humilde opinião, respeitando, é claro, toda a legislação em vigor e a posição dos magistrados, liberar todo mundo do semiaberto e mandar para casa seria a melhor solução, para mim”, afirmou o secretário.

Contrato após pressão

Após cobranças da oposição, o governo do Estado vai convocar os 320 aprovados no concurso de 2015 da Secretaria de Segurança.

Denúncia nos EUA

A Rede Eclesial Pan-Amazônica denunciará, dia 17, em Washington (EUA), casos contra áreas indígenas e comunidades da Amazônia.

Falta radioterapia

A Região Norte é que tem o menor número de aparelhos de radioterapia na rede pública.

‘Corrupção é feio’, diz prefeito, gay ao casar

“Corrupção é feio, lavagem de dinheiro é feio, mas o amor é muito bonito”, disse o prefeito reeleito de Lins (SP), Edgar de Souza (PSDB), que casou-se com o empresário Alexsandro Luciano Trindade, no último sábado, na cidade do interior de São Paulo.

Mendes: caixa 2 pode ficar fora de controle, em 2018

A irrigação das campanhas eleitorais via caixa 2 pode ficar fora de controle nas eleições de 2018, estima o ministro Gilmar Mendes, do TSE. Ele disse que o TSE ficou surpreso com a quantia que foi paga ilegalmente pela Odebrecht aos partidos políticos.