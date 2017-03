Coluna 'Claro & Escuro': Desembargadora acertou no caso Adail, afirma ministro

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste domingo, 5 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Ao indeferir o pedido de habeas corpus do ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca disse que não há ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, no caso, da desembargadora Carla Reis, que suspendeu o indulto concedido ao ex-prefeito pela primeira instância. “Assim, todas as questões suscitadas pelos impetrantes serão tratadas naquele recurso por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias”, afirmou o magistrado. Adail é acusado de favorecimento à prostituição infantil e de crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão, mas teve a pena extinta com base em parecer favorável do Ministério Público do Estado, que entendeu que o ex-prefeito se enquadrava nos requisitos do perdão presidencial, cujas regras foram estabelecidas pelo atual presidente da República.

Tribunal Superior Eleitoral detecta 15,6 mil fraudes em títulos no Brasil

A Justiça Eleitoral identificou mais de 15,6 mil fraudes entre as eleições de 2014 e 2016, com o cruzamento de informações biométricas. São eleitores que foram a diferentes cartórios, se passaram por outras pessoas e conseguiram emitir mais de um título. Eles foram identificados por meio das digitais. O Estado com o maior número de fraudes por meio do registro biométrico foi Alagoas, onde 2.188 títulos de eleitor foram considerados irregulares.

Yara nega liminar 1

A conselheira Yara Lins indeferiu liminar do Ministério Público de Contas para que o TCE determinasse à Susam o fim do contrato com o Imed para gestão do Hospital da Zona Norte.

Yara nega liminar 2

A conselheira não viu perigo de prejuízo ao Estado e disse que “não há, até o presente momento, indícios suficientes que sustentem a alegação de sobrepreço”.

Yara nega liminar 3

O processo seguirá para análise dos técnicos do TCE. De acordo com o MPC, o contrato de gestão caracteriza uma “quarteirização irregular” dos serviços de saúde na unidade hospitalar.

Licitação milionária

A Prefeitura de Itacoatiara (AM) vai licitar (pregão presencial) o seu serviço de limpeza urbana e das vilas de Novo Remanso, Lindóia e Engenho, no dia 15 de março.

R$ 216 mil no Carnailha

O Convênio da Prefeitura de Parintins com a Associação Carnavalesca do município para a realização do Carnailha, neste ano, foi de R$ 216 mil.

R$ 500 mil no Carnachoeira

Já a Prefeitura de Presidente Figueiredo pagou R$ 259,6 mil para a J.T.R. Pontes e R$ 260,6 mil para a Goldmam Produção, para organizarem o seu Carnachoeira.

Capacidade do Aeromóvel

O Aeromóvel, em Canoas (RS), visitado pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), tem capacidade prevista para até 12 mil passageiros por hora e 82 mil por dia. E deve ser complementado por outros modais de transporte.

Avenida ‘desviada’

O Ministério Público do Estado apurar denúncias de modificação do projeto da Avenida das Flores e de venda de áreas desapropriadas destinadas à área de lazer, escolas, praças e posto de saúde nas imediações.

Estacionamentos livres

A Assembleia Estadual e a Câmara Municipal nada podem fazer para regular os preços dos estacionamentos, em Manaus. A Constituição diz que cabe privativamente à União legislar sobre direito comercial.

Marisa deve ser considerada inocente, diz juiz

O juiz Sergio Moro, determinou a extinção da punibilidade da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, morta há um mês. “Não havendo condenação criminal, é evidente que o acusado, qualquer que seja o motivo, deve ser tido como inocente”, escreveu.

FHC defende Aécio em delação de Odebrecht

O ex-presidente da Fernando Henrique Cardoso saiu em defesa de Aécio Neves e disse que ao invés de se dar ênfase à afirmação de Marcelo Odebrecht de que doações à campanha foram feitas oficialmente, publicou-se que o senador teria pedido doações de caixa dois para aliados.

Mais info

600 mil declarações de Imposto de Renda, segundo estimativas da Receita Federal, foram entregues até as 17h da última sexta-feira, segundo dia do prazo de entrega. O prazo para envio termina em 28 de abril.

33% dos brasileiros acreditam que as condições da economia vão melhorar nos próximos seis meses, segundo pesquisa nacional feita pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e pelo Instituto Ipsos.

Veja a charge: