Coluna 'Claro & Escuro': Lideranças fazem pressão contra alta de imposto no AM

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 15 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Os líderes das entidades empresariais pressionam o governo do Estado contra a tramitação do projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa que eleva a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de vários produtos, com a perda de competitividade da economia local. Ontem, o governo Melo não obteve apoio nem da base aliada, com a retirada de pauta da proposta de aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, antes da tramitação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional. O Estado também corre o risco de perder os recursos e operações de crédito do governo federal, caso o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) não seja renovado até 14 de julho, como manda a Emenda Constitucional 41/2003, que unificou o regime previdenciário nos Estados e municípios. A emenda exige que até essa data o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça passem a contribuir para o Amazonprev, conforme alertou o deputado Serafim Correa (PSB). Os citados responderam prontamente que contribuem para o sistema previdenciário.

Estado do Rio investiga suspeita de primeira morte por febre amarela

O Estado do Rio de Janeiro investiga a primeira morte suspeita de febre amarela. A Secretaria de Estado de Saúde enviou para análise na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) amostras de sangue de Watila Santos, de 38 anos, morador da área rural de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Ele morreu sábado (11), no hospital municipal da cidade, onde deu entrada com queixas de dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, febre e dor no corpo.

Transporte irregular 1

A partir de hoje, a Prefeitura de Manaus vai intensificar as fiscalizações para combater irregularidades nos serviços de transporte da capital, por meio da operação Transporte Legal.

Transporte irregular 2

O objetivo da operação é fiscalizar os operadores que estão autorizados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e, principalmente, coibir a prática do transporte clandestino.

Mais de 20 irregularidades

O prefeito do município de Santo Antônio do Içá, Abraão Magalhães Lasmar, teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE), ontem. Foram detectadas mais de 20 irregularidades na prestação de contas de 2015. Ele terá de devolver aos cofres públicos, entre multas e glosas, R$ 3 milhões.

Torturas por policiais

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF) informou que, segundo o último relatório de visitas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, há relatos de casos de tortura policial no Amazonas durante prisões em flagrante, tanto por policiais militares quanto civis, nas delegacias.

Cirurgia bem-sucedida

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, submeteu-se, na manhã desta terça-feira, ao procedimento médico para retirada do tumor na próstata, detectado no começo deste ano. Conforme equipe médica do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo - SP), a cirurgia durou quase duas horas e foi bem-sucedida.

Boletim médico

Conforme boletim médico, “comprovando-se a natureza favorável da doença, nenhum tratamento adicional será necessário”. O prefeito continuará de licença médica até o dia 8 de abril.

Estudo de feiras e mercados

A Secretaria Municipal Extraordinária (Semex) apresentou ao prefeito em exercício, Marcos Rotta, a proposta de revitalização de feiras e mercados da capital. Atualmente, o município conta com 35 feiras fixas, oito mercados e cinco feiras volantes, com 6.307 permissionários cadastrados na Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab).

“Vocês não sabem o que é acordar todo dia com medo”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento, em Brasília, na ação em que é acusado de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. “Vocês não sabem o que é acordar todo dia com medo de a imprensa estar na sua porta, achando que você vai ser preso”.

“Quanto mais você ouve, menos você erra”

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), voltou a defender, nesta terça-feira, a realização de prévias no partido para escolher o candidato a presidente nas eleições de 2018. Alckmin afirmou que fazer prévias remonta ao que o PSDB fez desde o início.

Mais info

5.341 denúncias de irregularidades nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já foram feitas desde o anúncio da liberação do saque de contas inativas, há menos de três meses, segundo o Ministério do Trabalho.

100 são as queixas formais, por dia, em média. O ministério alertou que a quantidade de trabalhadores prejudicados pode ser maior do que o número de denúncias apresentadas, já que uma única denúncia pode vir de um sindicato, por exemplo.

