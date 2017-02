Coluna 'Claro & Escuro': Melo faz visita de ‘cortesia’ ao TCE e reclama de ações

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quinta-feira, 9 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O governador do Amazonas, José Melo (PROS), fez uma visita, oficialmente de ‘cortesia’, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), sem a presença da imprensa, na última terça-feira. Extraoficialmente, foi reclamar das notícias que considera negativas contra o seu governo produzidas, principalmente, pela atuação do Ministério Público de Contas (MPC) que, entre outras providências, nos últimos dias, pediu a suspensão do milionário e suspeito contrato com a Umanizzare, requereu auditoria nas operações de crédito da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), está apurando três contratos da Secretaria de Estado de Educação, que totalizam R$ 6,9 milhões, para aquisição de merenda escolar e quer esclarecimentos sobre o Contrato de Gestão 01/2015 firmado com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES), no valor de R$ 57,7 milhões, para admissão de pessoal para atuação na administração estadual. A reclamação, quase em tom inquisitorial, não agradou alguns dos conselheiros do TCE e, muito menos, os membros do MPC.

Governo federal avalia redução de florestas sem ouvir Meio Ambiente

O governo federal tem em mãos um projeto de lei que reduz em 65% as áreas das unidades de conservação que foram demarcadas por decretos da ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar de o projeto já ter detalhes do recorte que será aplicado sobre quatro florestas protegidas e a extinção de uma quinta unidade, o Ministério do Meio Ambiente, que deveria ser o principal interessado no assunto, sequer foi chamado para as discussões.

Desde 2010, nos governos de Omar Aziz (PSD) e José Melo (PROS), o Estado gastou R$ 317 milhões em propaganda, via agências de publicidade contratadas pela Semcom/Agecom.

Apenas em janeiro deste ano, já foram pagos R$ 2.543.601,76, sob alegação de restos a pagar do ano passado, quando foram gastos R$ 58.224.348,74.

Leopoldo Peres Sobrinho foi exonerado do cargo de controlador-geral do Estado pelo governador José Melo.

Para o cargo de controlador-geral do Estado foi nomeado Alessandro Moreira Silva, até então coordenador de compras e contratos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O Ministério Público de Contas do Estado prepara ação para exigir de volta, dos diretamente responsáveis, os R$ 15,5 milhões que a Assembleia Legislativa do Amazonas gastou com bolsas de estudos para amigos dos deputados.

Os deputados federais pelo Amazonas Alfredo Nascimento (PR), Átila Lins (PSD), Conceição Sampaio (PP), Hissa Abrahão (PDT), Pauderney Avelino (DEM) e Silas Câmara (PRB) disseram sim.

Disseram sim pela urgência na apreciação do projeto que revoga o direito do Tribunal Superior Eleitoral de expedir instruções para a execução da Lei dos Partidos Políticos e garante às legendas o registro mesmo tendo com contas rejeitadas.

O deputado Luiz Castro cobrou do presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, a instalação da CPI para investigar a aplicação irregular de R$ 20 milhões da Afeam na Transexpert.

A recuperação econômica brasileira será longa e lenta, de acordo com uma reportagem publicada, ontem, no site do Financial Times. A reportagem prevê que as despesas das famílias ultrapassem seu nível de 2014 somente em 2025.

‘É chantagem’, diz governador sobre greve no ES

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, classificou de “chantagem” e “método da vergonha” a paralisação da Polícia Militar no Estado. Ele disse que o governo não vai “pagar o resgate” pelo que chamou de sequestro da liberdade da população.

Weber é sorteada relatora de ação de cassação do PT

A ministra Rosa Weber foi sorteada relatora de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede a cassação do registro do PT. O TSE também deverá sortear os ministros relatores de ações semelhantes sobre o PMDB e o PP.

67% das grandes indústrias instaladas no Brasil pretendem fazer novos investimentos, em 2017, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada, ontem. O percentual (67%) é o mesmo do ano passado.

4,7% foi a queda na inadimplência do consumidor, em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo dados divulgados, ontem, pela Boa Vista SCPC. No entanto, entre dezembro e janeiro, o número de pessoas com contas em atraso subiu 3,9%.

