Coluna 'Claro & Escuro': Placar traz deputados contra e a favor do aumento do ICMS

Manaus - Já está ‘no ar’ o site AmazonasLivre.com.br que apresenta o status do posicionamento dos deputados do Amazonas sobre a votação da PL 26/2017 que tem por objetivo aumentar em 2% o ICMS. O site é uma iniciativa de entidades representativas do empresariado amazonense que estiveram na mobilização realizada, nesta semana, na Assembleia Legislativa pedindo a rejeição da proposta feita pelo governo. Para Danilo Egle, diretor de comunicação da Associação de Jovens empresários e empreendedores do Amazonas, a iniciativa pode reforçar o entendimento dos deputados de que todos observam suas ações. “É fundamental que saibamos quem concorda e quem não concorda com o aumento. Estamos entrando em contato com todos, por telefone e em reuniões presenciais para saber qual o posicionamento”, explicou Danilo. Júlio Lins, representante da CDL Jovem, disse que, na próxima segunda, novas reuniões serão realizada na Assembléia e os empresários vão pedir a rejeição da proposta e comprometimento dos parlamentares.

Incubadora do Inpa seleciona cinco empreendimentos de base tecnológica





Foto: Divulgação



A Incubadora de Empresas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) está com seleção aberta até o dia 6 de abril para novos empreendimentos inovadores de base tecnológica. Neste ano, as vagas destinadas às empresas não-residentes são para empreendimentos estabelecidos na Região Metropolitana de Manaus (Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Rio Preto da Eva e Silves).

Aumentos para poucos

Publicações no último Diário Oficial do Estado mostram que o governo decidiu liberar a distribuição de gratificações para aumentar salários de alguns servidores em todos os órgãos.

Apoio de governadores

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) disse que os governadores dos Estados da área da Suframa estão sendo contatados para apoiar o descontingenciamento da taxas da autarquia.

Mais carros nas ruas 1

Manaus fechou o mês de fevereiro com a frota 710 mil veículos nas ruas da capital, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Mais carros nas ruas 2

O número é 2% maior que a frota na capital, em fevereiro do ano passado, quando a cidade contava com 696 mil veículos.

Menos casos de malária

Nos primeiros dois meses deste ano, o Amazonas registrou 7.338 casos de malária, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), contra 9.467 registros no ano passado.

De olho na improbidade

O Ministério Público Federal apura possível prática de improbidade administrativa do ex-prefeito de Eirunepé Joaquim Monteiro, por não repassar contribuições previdenciárias.

Seminário de turismo

O Centro de Artes da Ufam, em Manaus, sediará, em abril, o 4º Seminário de Turismo em Áreas Protegidas da Amazônia, com apoio financeiro da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América (Usaid).

Polo Naval na mira

O Ministério Público Federal no Amazonas negou ter estipulado qualquer número de reuniões ou audiências públicas sobre eventual liberação do projeto do Polo Naval, na região do Puraquequara, em Manaus.

Mais R$ 24 milhões

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) publicou o 7º Termo Aditivo ao contrato com a Aliança Serviços de Edificações e Transporte, no valor de R$ 24 milhões, por 11 meses, para fazer a logística de material no interior.

Aécio tem grande número de pedidos de investigação

A coluna Expresso, da revista Época, mostra que o presidente do PSDB, Aécio Neves, é o político de destaque com maior número de pedidos de investigação na lista entregue pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal.



Delator revela que pagou toda a reforma de sítio

Segundo a revista Veja, um ex-diretor da Odebrecht contou aos procuradores que pagava mesada a um irmãos do ex-presidente. Além disso, confirmou a reforma no sítio de Atibaia, comprou lote para o Instituto Lula, financiou palestras e patrocinou o filho mais novo do petista.