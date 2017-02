Coluna 'Claro & Escuro': Prisões do AM têm 23,2% de presos por tráfico de drogas

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste domingo, dia 5 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Manaus - Levantamento com base em dados obtidos junto aos governos estaduais e tribunais de Justiça e referentes a este ano, mostram que, em cada três presos no País um responde hoje por tráfico de drogas. No Amazonas, o percentual é de 23,2% Os dados mostram uma mudança drástica no perfil dos presos brasileiros em pouco mais de uma década. Se antes as cadeias estavam lotadas de condenados por crimes contra o patrimônio, como roubo e furto, agora elas abrigam milhares de pessoas que respondem pelo crime de tráfico – parte delas ainda sem julgamento. Levantamento divulgado em 2015 revelou que o aumento no número de presos por esse tipo de crime foi de 339% de 2005 a 2013, fruto de uma alteração na Lei de Drogas, em vigor desde 2006. A lei endureceu as penas para os traficantes, mas teve um efeito perverso para os usuários e pequenos traficantes. Nos últimos quatro anos, a situação só se agravou. Agora, o aumento chega a 480% em 12 anos – isso sem contar 5 dos 27 estados, que dizem não ter dados disponíveis.

Arqueóloga faz inventário de restos humanos na Amazônia



Bolsista do Programa de Capacitação Institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi, a pesquisadora Claudia Cunha investiga desde 2015 a ocorrência de restos humanos na região. Com o projeto, ela está elaborando a primeira descrição para a morfologia discreta (aparência externa) de populações arqueológicas da Amazônia. “O meu trabalho comprova que os restos humanos não estão tão mal preservados quanto se supunha e que é possível recolher informação valiosa deles”, disse a pesquisadora.







Dinheiro para o AM 1

O Banco da Amazônia informou que pretende aplicar, este ano, no Amazonas, R$ 1 bilhão em setores econômicos do Estado.

Dinheiro para o AM 2

Os recursos disponibilizados , segundo o presidente do banco, Marivaldo Gonçalves de Melo, são do fundo de fomento e da carteira comercial.

Ação assuta estudantes 1

A Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o sistema de cotas no Amazonas preocupa estudantes que entraram por esse sistema na UEA.

Ação assuta estudantes 2

Dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eles podem perder o direito de estudar, o que seria um prejuízo muito grande para as suas vidas.

Candidatos ao STF

A substituição de Teori Zavascki no Supremo ainda joga luz nos ministros do STJ João de Noronha, Humberto Martins e o amazonense Mauro Campbell .

Estrada da ditadura

Na ditadura militar, o projeto da BR-174 previa a colonização dos nos 100 quilômetros de cada uma das suas margens.

Índios cobram ramais

Tuxauas de Autazes cobram do governador José Melo (PROS) o asfaltamento dos ramais que dão acesso às aldeias Cuia, São Felix e Moiray, do povo Mura.

BR-319 um ano depois 1

Em abril do ano passado, o presidente do Ibama, Marilene Ramos, assinou o licenciamento para manutenção da BR-319.

BR-319 um ano depois 2

Menos de um ano depois, a estrada, que liga Manaus a Porto Velho, está intransitável.

Dinheiro da defesa civil

O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de R$ 9,2 milhões para defesa civil no Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Cadeia na mão do MP

O juiz Luís Albuquerque, que está respondendo pela Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Amazonas, abriu vista ao Ministério Público do pedido da Defensoria Pública que pede a interdição total da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus.

‘As epidemias estão dando de 7 x 1 no Brasil’

O infectologista mineiro Carlos Ernesto Ferreira Starling, 59 anos, pratica a medicina há 34 anos. Segundo ele, as epidemias estão dando de 7 x 1 no Brasil. “É o reflexo da fragilidade do sistema de saúde pública e do descaso com que ela é tratada”, disse.

Ciro vai dominar as propagandas regionais do PDT

O PDT vai explorar à exaustão a imagem do ex-ministro Ciro Gomes nas propagandas eleitorais regionais da legenda que irão ao ar em março. Nas inserções de rádio e TV, Ciro Gomes criticará a condução da economia pelo governo do presidente Michel Temer.