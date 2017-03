Coluna 'Claro & Escuro': Venezuelanos: pedidos de refúgio cresceram 889%

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, dia 18 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O número de cidadãos venezuelanos que pediram refúgio no Brasil em 2016 aumentou 889% em relação a 2015. Os dados são do Conselho Nacional para Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Em 2016, a Venezuela se transformou no país com o maior número de solicitações de refúgio para o Brasil em 2016, seguida por Cuba e Angola. Oficialmente, o Ministério da Justiça diz que a principal causa para o aumento no número de pedidos feitos por venezuelanos é a “crise política e econômica” no país vizinho. Segundo o Conare, o Brasil registrou 341 pedidos de refúgio feito por venezuelanos em 2015. Esse número saltou para 3.375 em 2016, um crescimento de quase dez vezes. Considerando o total de pedidos ao Brasil (10.308), aproximadamente três em cada dez pedidos foram feitos por venezuelanos. Nos últimos anos, a Venezuela mergulhou em uma crise política e econômica. Em 2016, a inflação registrada foi de 800% e o PIB (Produto Interno Bruto) recuou nada mais nada menos que 19%.

Ibama combate garimpo ilegal e apreende 19 dragas no Rio Madeira

Operação de combate ao garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira resultou na apreensão de 19 dragas, 1,1 quilo de ouro, 3 quilos de mercúrio metálico, instrumentos de garimpo e embarcações de apoio. Foram aplicados até agora mais de 11 autos de infração que totalizam R$ 11 milhões. As dragas operavam no entorno de unidades estaduais de conservação localizadas entre Manicoré e Novo Aripuanã. Todas as atividades foram embargadas.

Desvio de merenda

O Ministério Público do Estado instaurou inquérito para apurar denúncia de desvio de merenda escolar na Escola Estadual Deputado Armando de Souza Mendes (GM3), em Tefé.

Revisão de leis

A Câmara de Manaus nomeou comissão de 22 membros para fazer, em 22 meses, a revisão das leis dos últimos 69 anos. Cada membro vai receber vantagem mensal de R$ 1.996,80.

Secretária bilíngue

A Suframa vai pagar R$ 300 mil, no período de um ano, para a empresa Comércio & Serviços da Amazônia fazer serviços de secretário(a) executivo(a) bilíngue, em Brasília.

Ufam sem dinheiro 1

Relatório de Gestão 2016 da Ufam, já aprovado, registrou a limitação em 2013, 2014 e 2015 e que se estendeu no ano de 2016, afetando diretamente as atividades da instituição.

Ufam sem dinheiro 2

O Relatório destaca o esforço de toda a comunidade da Ufam na resistência à crise que gerou histórica recessão nos últimos anos, com forte impacto no ano ora em análise.

Vistos para cubanos

A Câmara dos Deputados está analisando uma proposta de legislação que concede visto permanente aos cidadãos cubanos refugiados ou amparados por acordos bilaterais com o Brasil, como o programa Mais Médicos.

Estudantes das ruas

A Justiça do Distrito Federal deu aos estudantes que vivem nas ruas de Brasília o direito ao passe livre estudantil. Eles não podiam fazer o cadastramento por falta de comprovação de endereço fixo.

Audiência nos EUA 1

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington (EUA,) realizou audiência sobre o Direito do Território de Comunidades Indígenas e Comunidades Rurais da Pan-Amazônia.

Audiência nos EUA 2

A audiência foi a pedido da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Conselho Episcopal Latino-Americano, Caritas da América Latina e do Caribe, Conferência Episcopal dos Estados Unidos, lideranças indígenas e campesinas.

Dilma: Temer tem ligação com desvios na Caixa

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, de ontem, a ex-presidente Dilma Rousseff afirma que as perguntas formuladas pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha deixam claro que o presidente Michel Temer tem ligação com desvios na Caixa Econômica Federal e no FGTS.

Lava Jato ainda corre perigo, diz procurador

Em evento para marcar os três anos da operação, ontem, em Curitiba, o procurador Carlos dos Santos Lima, coordenador da investigação, alertou sobre “ tentativas de derrubar a Lava Jato” e disse que a população precisa ficar atenta.

Mais info

7% foi a queda no valor das ações da JBS e BRF, ontem, após a deflagração da operação que investiga desvios fiscais e outras fraudes em diversos frigoríficos. O índice de referência Ibovespa recua 1,59%, aos 64.731 pontos.

6 milhões de reais, segundo a diretora comercial da H.Stern, Maria Luiza Trotta, foi o total das vendas de joias da empresa para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral no Palácio Guanabara, no período em que ele ocupou o cargo.

Veja a charge: