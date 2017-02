Coluna 'Claro & Escuro': Ação pra a instalação da CPI da Afeam vai prosseguir no Tribunal

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro desta terça-feira, 28 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Manaus - O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Djalma Martins da Costa, decidiu que o mandado de segurança dos deputados estaduais Luiz Castro (Rede), Alessandra Campêlo (PMDB) e José Ricardo (PT) contra a decisão de arquivamento da CPI da Afeam, na Assembleia Legislativa, deve ser distribuído a um relator para tramitar regularmente. Na última quinta-feira, 23, os parlamentares ingressaram com o mandado, via Internet, pedindo a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a aplicação de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), no fundo FIP Expert, da empresa Transexpert Vigilância e Transporte de Valores, envolvida no esquema de corrupção desmontado pela Polícia Federal, que levou à prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Os deputados pediram que a Justiça determine a instalação da chamada CPI da Afeam com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que já decidiu que nenhum parlamentar pode retirar sua assinatura para instalação de uma CPI, depois que o pedido foi protocolado.

Primeira Roda de Conversa no Inpa debaterá ‘Mulheres na Ciência’

Com a proposta de realizar encontros mensais abertos ao público, no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, acontecerá a primeira Roda de Conversa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), com o tema ‘Mulheres na Ciência’, que terá a participação da analista em Ciência e Tecnologia do Inpa, a historiadora Ângela Panzu, que estudou no Mestrado as mulheres pioneiras do Inpa, e a pesquisadora Fernanda Werneck, que ganhou o prêmio L'Oréal Brasil Para Mulheres na Ciência.

Inpa pé quente 1

Com a homenagem da campeã de 2017, Morro da Liberdade, é a 2ª vez que o Inpa é homenageado no carnaval de Manaus.

Inpa pé quente 2

Em 2004, a Grande Família foi a vice-campeã, com o tema ‘Inpa: 50 anos de pesquisa na Amazônia’.

Na pauta do TCE 1

Ficou para dia 7 de março o julgamento, no TCE, das contas de 2015 do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto (PHS).

Na pauta do TCE 2

Para o mesmo dia está previsto o julgamento da denúncia de problemas na drenagem de uma obra da Igreja Restauração.

Denúncia à ONU 1

Há um ano, o líder Davi Kopenawa denunciou a contaminação, por mercúrio, da Terra Indígena Yanomami, à relatora da ONU Victoria Tauli-Corpuz.

Denúncia à ONU 2

A contaminação é associada à exploração de garimpo ilegal. O excesso de mercúrio é lançado diretamente nos rios e entra na cadeia alimentar, pela água e peixes.

Ouvindo as partes

Os tribunais de Justiça e de Contas do Estado só se manifestarão sobre a nova tarifa de ônibus em Manaus na próxima semana.

Trabalho das mulheres 1

O desequilíbrio no número de horas trabalhadas entre homens e mulheres aumentou entre 2005 e 2015, segundo o IBGE.

Trabalho das mulheres 2

Enquanto uma mulher trabalha em média 53,6 horas por semana, um homem tabalha 46,1 horas. A diferença: 7,5 horas.

Caso Nplan sem data 1

O Tribunal de Contas do Estado ainda não marcou o julgamento da contratação sem licitação e o pagamento de R$ 45,5 milhões à Nplan Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., pela Casa Civil, no governo Omar Aziz (PSDB).

Caso Nplan sem data 2

De acordo com parecer do Ministério Público de Contas, a contratação da Nplan pela Casa Civil, para dar um parecer de ‘ poucas páginas’ para a ‘venda’ das contas do Estado ao Bradesco, foi ilegítimo e superfaturado.

‘Supressão do foro não é uma panaceia’

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que é uma “irresponsabilidade” apresentar a limitação do foro privilegiado como solução dos problemas nacionais. Uma eventual supressão do foro, segundo ele, deveria atingir todos – inclusive os integrantes do Judiciário.

George W. Bush critica ataques de Trump à imprensa

O ex-presidente dos EUA George W. Bush criticou indiretamente as declarações contra a imprensa de Donald Trump. “Eu considero a mídia indispensável para a democracia. Que precisamos da mídia para que pessoas como eu prestem contas”, disse.

Mais info

3,60 dólares é o valor do salário médio, por hora, dos trabalhadores do setor industrial, na China, que já ultrapassou o de países como Brasil (US$ 2,70) e México (US$ 2,10) e está se aproximando da renda média de Portugal, segundo a Euromonitor.

54 bilhões de dólares é quanto o presidente dos EUA, Donald Trump, irá propor de gastos com defesa em seu primeiro orçamento, um aumento de quase 10%, que deverão ser compensados por cortes em outro setores, informaram autoridades.

Veja a charge: