Coluna 'Claro & Escuro': ALE vai manter as bolsas para servidores efetivos

Manaus - Depois de anunciar o fim das bolsas para pagamento de cursos universitários para servidores escolhidos pelos deputados, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), David Almeida (PSD), disse que vai manter o pagamento do privilégio aos servidores efetivos que já estão cursando a graduação irão concluir os cursos que já estão fazendo. A decisão de suspender as bolsas foi tomada após recomendação da procuradora de contas, Evelyn Freire de Carvalho , do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC).

Na decisão, a ALE reconheceu a ilegalidade do auxílio bolsa de estudo para os servidores em cargos comissionados, e foi obrigada a suspender o benefício, que já usou R$ 15,6 milhões, do dinheiro público, desde 2010. Ao mesmo tempo em que diz que manterá os gastos com as bolsas para servidores efetivos, Almedia disse que precisa “enxugar” a despesa da Casa, para se adaptar à receita. Ele citou, inclusive, a proposta de leiloar bens da ALE, como veículos e os prédios localizados no Centro de Manaus, e a negociação da folha de pagamento da instituição com uma instituição bancária.

Prefeitura lança os editais para os espaços do Shopping T4

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus publicou os avisos de licitações para concessão de uso dos espaços nas áreas do Centro de Comércio Popular – Shopping T4, no Bairro Cidade de Deus, para exploração de operadora de telefonia celular, revistaria, sorveteria, confecção de carimbos e chaves, lan house, casa lotérica, sapataria, drogaria/farmárcia e produtos alimentícios. Os editais estão disponíveis no site sistemas.manaus.am.gov.br.

Maus Caminhos 1

No último dia 20, a Justiça Federal libertou dez réus que foram presos na operação Maus Caminhos, acusados de desviar mais de R$ 100 milhões da saúde do Amazonas.

Maus Caminhos 2

A liberação dos presos não teve relação com a crise do sistema prisional. Foi uma substituição de prisão preventiva por medidas cautelares, a pedido do Ministério Público Federal.

Maus Caminhos 3

O benefício é geralmente concedido a presos que colaboram com as investigações, fazendo a temida delação premiada.

Maus Caminhos 4

Entre os libertados estão os empresários Alessandro Viriato Pacheco e Davi de Azevedo Flores - donos da D. Flores, utilizada no esquema, junto com as Salvare, Total Saúde e Simea.

Chance ao consignado

A Manausprev firmou convênio com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. para prestação de serviços de empréstimo pessoal com desconto em folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

R$ 56,7 mil em flores

A Assembleia Legislativa do Estado publicou o 4º Termo Aditivo ao contrato com a Kubo Comércio de Flores, de R$ 56,7 mil para fornecimento de arranjos de flores naturais, por seis meses.

Bloqueio imediato

A Secretaria de Segurança Pública do Estado lança, hoje, o sistema que permitirá o bloqueio imediato de telefones celulares móveis roubados, furtados ou extraviados no momento do registro de ocorrência nos distritos policiais.

Sala para policiais

O Tribunal de Justiça do Amazonas inaugurou, no Fórum Henoch Reis, sala exclusiva para uso de delegados e policiais civis que comparecem às audiências nas varas criminais.

Folga para mulheres

A Câmara dos Deputados analisa proposta que permite a mulher se afastar do trabalho por até três dias ao mês durante o período menstrual. Nesses casos, a empresa poderá exigir a compensação das horas não trabalhadas.

Braga: indicação de Moraes chega ao Plenário até o dia 1º

Escolhido relator do processo de indicação do ministro licenciado da Justiça Alexandre de Moraes para o Supremo, o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) disse que, pelos seus cálculos, o plenário do Senado poderá analisar a indicação de Moraes entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março.

‘Há corrupção no Vaticano, mas estou em paz’

O papa Francisco admitiu que existe corrupção no Vaticano, mas que aprendeu a encarar os problemas com “serenidade e viver em paz”, de acordo com o jornal ‘Corriere della Sera’. “Existe corrupção no Vaticano, mas eu estou em paz”, disse o líder católico.

Mais info

11,4% foi o crescimento do volume penhorado pela Caixa Econômica em 2016, em relação a 2015. O valor atingiu R$ 13,3 bilhões. Em dezembro do ano passado, a linha de crédito possuía 633 mil clientes ativos – 36 mil a mais que em 2015.

84% dos 326 empresários e executivos entrevistados pela Câmara Americana de Comércio, durante Seminário Perspectivas Comerciais, Econômicas e Políticas, quarta-feira, disseram estar mais otimistas em relação ao cenário de instabilidade do País.

