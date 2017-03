Coluna 'Claro & Escuro': Alta de tributo proposto por Melo será pago pelo cidadão

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta sexta-feira, 10 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O projeto de lei encaminhado pelo governador José Melo para a Assembleia Legislativa do Estado (ALE) que eleva a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tenta mostrar para a sociedade que o governo vai tirar de quem pode para dar aos pobres, pois o aumento do imposto servirá para as entidades que atuam na área social. O projeto tenta mascarar o impacto que terá sobre os mais pobres, com a elevação dos custos de alimentos. O aumento do tributo da gasolina e do diesel terá reflexo direto na cadeia do abastecimento e até do transporte público. Com o fim do subsídio do ICMS sobre o diesel para a frota de transporte por parte do Estado e, agora, com o aumento da tributação do combustível que abastece a frota de ônibus urbano, a manutenção do sistema ficará mais cara. No ano passado, na maior crise econômica enfrentada pela população, o Estado elevou o ICMS para todos os produtos, de 17% para 18%, e segue com a tendência de morder o bolso da população.

Justiça condena Maranhão a indenizar famílias de 64 mortos em prisões

A 3ª Vara Federal do Maranhão condenou o Estado a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais para cada família dos 64 detentos mortos dentro de unidades prisionais de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Cabe recurso. A sentença foi publicada no dia 27 de fevereiro. A Justiça decidiu, ainda, que os filhos dependentes dos detentos devem receber pensão de dois terços do salário-mínimo até os 25 anos de idade.

Carta na manga

A elevação da carga tributária sobre a sociedade é a última carta na manga do governo de Michel Temer pelo impacto da medida na fraca economia e no bolso da população, que enfrenta o desemprego.

Primeira medida

No Amazonas, ao contrário, a medida é a primeira a ser adotada pelo governo, que elevou, em 2016, a alíquota do ICMS de 17% para 18% e, agora, quer mais.

Guerra Fiscal

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucionais normas do Rio Grande do Sul e do Paraná que concediam benefícios fiscais a empresas por considerar que as mesmas configuram caso de guerra fiscal.

Zona Franca

O caso beneficia indiretamente a Zona Franca de Manaus (ZFM), que detém a excepcionalidade de conceder incentivos sem consulta aos demais Estados. Foi esse o argumento para o STF derrubar o benefício fiscal do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Prova de fogo

As agências da Caixa Econômica em Manaus vão enfrentar uma maratona de atendimento por conta da liberação do FGTS. Será uma prova de fogo para o banco que já enfrenta grande demanda no dia a dia.

Infratores

O número de adolescentes em conflito com a lei no Amazonas aumentou no primeiro bimestre do ano. Foram 190 casos, em 2017, contra 175, em igual período do ano passado.

Pichações

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Manaus colocou na pauta a discussão sobre pichações em prédios, visitas ao Centro de Controle de Zoonoses e o convite a entidades ligadas à questão ambiental para participarem das reuniões.

Sem vistos

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, disse tenta obter a liberação dos vistos de entrada no Brasil para países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Isso repetiria medida que vigorou durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.