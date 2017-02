Coluna 'Claro & Escuro': AM teve a 2ª maior queda na produção industrial, em 2016

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 8 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Os dados divulgados, nessa terça-feira (7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que - em 14 dos 15 locais pesquisados - houve retração na produção industrial no período acumulado nos 12 meses do ano passado (janeiro a dezembro frente igual período de 2015). Quatro destes locais apresentaram quedas mais intensas que a média nacional de 6,6%. O principal destaque negativo foi o Espírito Santo, cuja produção industrial caiu 18,8% de janeiro a dezembro. Em seguida, vêm o Amazonas (-10,8%), Pernambuco (-9,5%) e Goiás (-6,7%). Embora com quedas menores que a média nacional, também fecharam com retração na produção da indústria Minas Gerais (-6,2%), São Paulo (-5,5%), Ceará (-5,2%), Bahia (-5,2%), Paraná (-4,3%), Rio de Janeiro (-4,1%), Rio Grande do Sul (-3,8%), Santa Catarina (-3,3%), Região Nordeste (-3,1%) e Mato Grosso (-1,1%). A única exceção foi o Pará, cuja produção industrial aumentou 9,5% frente aos 12 meses de 2015.

Sudam: mais de R$ 100 mi em projetos na região; nenhum no Amazonas

A Sudam informou que garantiu mais de R$ 100 milhões em projetos para a Amazônia, em um ano, com recursos repassados a mais de 140 municípios, em oito Estados da região. Os recursos foram provenientes de emendas parlamentares individual, de comissão e do Plano de Ação. Em número de projetos, a maior parte foi destinada aos municípios do Estado do Tocantins, que teve 46 dos 161. O Estado do Amazonas não teve nenhum projeto.

Nem bem deixou o cargo o último secretário e a Saúde estadual virou uma ‘maravilha’ em filme de propaganda pago pelo governo estadual na TV.

A propaganda parece um presente dos marketeiros do governo para parecer que o governador José Melo (PROS), que ‘assumiu’ a Susam, fez um ‘milagre’, em poucos dias.

Não por menos, Melo anunciou sua aposentadoria política, que segundo a oposição, é uma tentativa de sair do foco das críticas a todas as áreas de governo, da segurança à saúde, até a segurança pública.

Muretas da praça na mira

O Ministério Púbico do Estado está investigando a construção de muretas sobre os bancos por estabelecimentos autorizados a ocupar precariamente a Praça do conjunto Eldorado.

Conselhos fiscalizados

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Manaus recompôs a comissão mista para acompanhar as atividades dos nove conselhos tutelares do município.

Transferência suspeita

O Ministério Público (MP) investiga a transferência de R$ 50 mil da Prefeitura de Rio Preto da Eva para a M&P Serviços de Cobrança Ltda.

Saque sem explicação

Em Rio Preto da Eva, o MP investiga saque de R$ 2,9 milhões da conta da prefeitura sem aplicação identificada.

Campbell fica no STJ

Até sábado, era dada como certa a escolha do ministro amazonense do STJ Mauro Campbell para o STF.

Quem era de Temer

Passada a eleição para prefeito de Manaus, o eleitor nunca soube quem era o candidato do presidente Temer.

Omissões de bancos

Investigadores da Lava Jato estão impressionados com as omissões dos bancos nas operações de lavagem de dinheiro.

Curvas de rio

Um barco, de Manaus até Ipixuna, em função das curvas do Rio Juruá, percorre nada menos que 4.618 quilômetros.

Em visita ao pai, ministra aluga carro popular

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, desembarcou em Montes Claros (MG), no norte de Minas, para de avião de carreira, alugou veículo popular, comeu coxinha e chupou pirulito no trajeto até Espinosa, onde mora seu pai, Florival Rocha, de 98 anos.

Vereador divulga próprio salário e dos assessores

O vereador David Salomão, de Vitória da Conquista (BA), espalhou outdoors pela cidade para divulgar o valor do salário que recebe, R$ 12.025,40, e dos seus assessores. Em vídeo divulgado no Facebook, o parlamentar alega que “é dever de todo político ser transparente”.

80% das 19 mil empresas do País são familiares, segundo a Pesquisa de Empresas Familiares no Brasil. Com contribuição de 50% do PIB nacional, elas constituem a espinha dorsal do setor corporativo brasileiros, segundo o Firm Institute.

2,03% é quanto a conta de luz deve diminuir, em média, neste ano, devido à redução de pagamentos de subsídios do setor elétrico. As subvenções incluídas na tarifa deste ano serão de R$ 13,904 bilhões. Desse total, o consumidor terá de pagar R$ 11,9 bilhões.