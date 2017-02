Coluna 'Claro & Escuro': Após ‘assumir’ o cargo, José Melo se ‘exonera’ da Susam

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, 11 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Após forçar a saída do último secretário, o governador do Amazonas José Melo (PROS) afirmou que ele próprio ficaria à frente da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), prometendo que tomaria “duras medidas” para melhorar a saúde, no Estado. Em menos de 15 dias, nomeou a enfermeira Mercedes Gomes de Oliveira para o cargo. A nomeação da enfermeira para o cargo foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da edição de quinta-feira. Mercedes já fazia parte da secretaria na gestão do antecessor, Pedro Elias.

Desde setembro, ela ocupava a função de secretária executiva de Atenção Básica da Capital. “Estamos fazendo uma série de mudanças na saúde, mudanças não só de pessoas, mas de procedimentos. Essas mudanças precisam ser tomadas de forma rápida e eficiente. Portanto, durante algum tempo, eu não vou nomear novo secretário de saúde. Eu vou exercer essas funções até que eu consiga fazer o que eu quero fazer. Depois de montado todo o sistema, eu nomeio um novo secretário para tocar o barco”, disse Melo.

Fruto da amazônia tem composto capaz de desarmar bactérias

A aroeira-vermelha é usada há séculos por comunidades da Amazônia para tratar infecções, mas só agora pesquisadores descobriram que a planta possui um extrato com poder para desarmar bactérias resistentes a antibióticos. O estudo, da Universidade Emory, na Geórgia, EUA, mostrou que um composto refinado, extraído dos seus frutos, inibe a formação de lesões de pele em camundongos infectados com a Staphylococcus aureus resistente à meticilina, umas das principais causadoras de infecções hospitalares.

Denúncia apurada

O Ministério Público do Estado (MP) está apurando denúncias de irregularidades na gestão do Complexo Regulador do Amazonas, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.

Pordeus encabeça lista

A procuradora de Justiça Jussara Pordeus encabeça a lista tríplice para assumir a corregedoria-geral do Ministério Público do Estado.

Pregão suspenso

Em ação de uma empresa concorrente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Mario de Mello suspendeu o Pregão 002/2017, da Seminf, para compra de cimento.

Patrimônio natural 1

No intervalo de uma semana, o governo federal apresentou e retirou a candidatura do Parque Nacional da Serra do Divisor, no Estado do Acre, à patrimônio natural da humanidade junto à Unesco.

Patrimônio natural 2

A desistência ocorreu depois de o Conselho de Defesa Nacional, órgão ligado à Presidência, ter considerado que havia riscos à segurança nacional, pois o parque fica na fronteira com o Peru.

Focos de incêndio

Segundo o Inpe, em janeiro, o Brasil registrou 5.982 focos de incêndio, sendo 4.801 na Amazônia Legal.

Aposentadoria de sonho

No Tribunal de Contas do Estado, um Assistente Técnico ‘B’, Classe ‘C’, Nível IV, se aposenta com salário de R$ 14.392,86.

Imposto da caipirinha

Quem toma uma caipirinha, paga 76,66% do valor da bebida em impostos, segundo o Instituto de Planejamento e Tributação.

Energia da Venezuela 1

O Tribunal de Contas da União recomendou que a Eletrobras Roraima melhore a qualidade dos serviços.

Energia da Venezuela 2

Segundo o Tribunal, os problemas estão relacionados à energia importada da Venezuela.

Movimento no Pará

Familiares de policiais militares do Pará realizaram manifestação na manhã de ontem, mostrando que o movimento avança pelo País.

Caso Eike: ‘É crime de corrupção e ponto‘, diz Freitas

“Um dos maiores empresários do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Eike Batista, pagou US$ 16,5 milhões para o governador do Rio de Janeiro [Sérgio Cabral]. Isso é crime de corrupção e ponto”, afirmou o coordenador da Lava Jato no Rio, Leonardo Cardoso de Freitas.

Padilha: tributar mais a renda e menos o consumo

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a proposta de reforma tributária em gestação no governo, a ser levada ao Congresso, deve prever um aumento da tributação da renda e ganhos de capital, e uma redução da tributação sobre o consumo.

Mais info

17,4% é o crescimento previsto na produção de grãos na safra de 2016/2017, com um aumento de 32,5 milhões de toneladas em relação à safra anterior, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

1,08 milhão de trabalhadores da construção civil foram demitidos no Brasil, desde outubro de 2014, quando iniciou o declínio do número de empregados. Os dados foram divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo.

