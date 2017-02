Coluna 'Claro & Escuro': Arthur colocou em xeque o único argumento de Melo

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, 18 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O governador José Melo (PROS) não respondeu à grave denúncia do prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) de que, mesmo antes do reajuste no preço da tarifa, já não pagava, ao longo do ano de 2016 inteiro, o subsídio para o sistema de transporte público de Manaus. A denúncia do prefeito coloca por terra o argumento do governador de que suspendeu o subsídio por causa do aumento da tarifa. Já que não pagava o subsídio há bastante tempo. Um novo reajuste no preço, a ‘Tarifa Melo’, está temporariamente descartada, mesmo sem os subsídios. Segundo o prefeito, a Prefeitura pagou, em 2016, R$ 31.154.752,44 de subsídio ao sistema, sendo R$ 15.554.752,44 de sua atribuição e outros R$ 15,6 milhões para cobrir a parte do governo estadual. Na outra ponta, o argumento do prefeito é de que o Governo do Amazonas concede quase R$ 7 bilhões em subsídios para diversos setores que beneficiam grandes empresários, mas se recusa a dar 0,6% desse valor em subsídios para as pessoas que precisam dos ônibus em Manaus.

MEC pagou youtubers para defender o ‘Novo Ensino Médio’, diz jornal

O Ministério da Educação (MEC) pagou 65 mil reais para youtubers defenderem, em um vídeo, a Reforma do Ensino Médio, sancionada pelo presidente Michel Temer. O vídeo, com 1,7 milhão de visualizações, não deixava claro que era uma campanha publicitária, segundo o jornal Folha de S.Paulo. “Você que quer trabalhar com História, não vai querer ficar perdendo tempo com célula”, diz no vídeo o youtuber Lukas Marques, um dos apresentadores do canal ‘Você Sabia?’.

Sobreaviso na segurança

A Secretaria de Segurança Pública do Estado instituiu o serviço ‘Gestor de Sobreaviso’, para viabilizar a ‘efetiva coordenação do sistema de segurança estadual’.

Desemprego amedronta

Pesquisa do Instituto Paraná mostra que, nas regiões Norte/Centro Oeste, o medo do desemprego atinge 68,2% dos entrevistados.

Terras a estrangeiros

O projeto que libera a venda de terras no País para estrangeiros não afeta a Região Amazônica, diz o seu autor, o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG).

Na Justiça por CPI 1

A oposição a José Melo (PROS) na Assembleia avalia ir à Justiça para instalar a CPI da Afeam.

Na Justiça por CPI 2

“Estamos estudando a jurisprudência e já encontramos decisões favoráveis”, disse a deputada Alessandra Campelo (PMDB).

Ainda sem concurso

Ainda com a situação jurídica indefinida, o Centro de Biotecnologia da Amazônia nunca realizou concurso público.

Alta qualidade 1

Mais dois pesquisadores do Inpa entram para o seleto rol de cientistas com produção de alta qualidade: Maria Piedade e José Rafael.

Alta qualidade 2

Integram a lista: Albertina Lima, Neusa Hamada, Adalberto Val, Philip Fearnside William Magnusson, Niro Higuchi e Jansen Zuanon.

Os mesmos problemas

Censo Escolar 2016 sem novidades: falta de creche, alto número de crianças fora da escola e altos índices de repetência.

Jovens pessimistas 1

Pesquisa sobre a Geração Z, da Fundação Varkey, mostra que a maior parte dos jovens é pessimista quanto ao futuro.

Jovens pessimistas 2

Os brasileiros foram os que mais apresentaram sentimentos de desmotivação, em 20 países.

Mapa de penitenciárias

O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário que mapeia a situação das penitenciárias do País já entrou em operação.

Papa pede menos uso de celular para os diálogos

O Papa Francisco visitou pela primeira vez uma universidade pública em Roma, ontem, e aconselhou os alunos a se comunicarem menos pelo celular e pelo computador e dialogarem mais com o coração, porque “o diálogo é o antídoto para a violência”.

Lula convoca: ‘Não tem ninguém melhor do que nós’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a militância do PT, em vídeo, quinta-feira, no Facebook: “Está na hora de a gente levantar a cabeça porque pode ter igual, mas neste país não tem ninguém melhor do que nós. Não tem nenhum partido melhor do que o nosso”.

Mais info

192,2 mil beneficiários deixaram os planos de saúde no começo de 2017, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O número de clientes em planos de saúde em janeiro somou 47.592.368 ante 47.784.589 em dezembro.

10% dos 30 milhões de trabalhadores que poderão fazer o saque das contas inativas do FGTS até julho concentram metade dos R$ 43,6 bilhões disponíveis para o resgate a partir de março, segundo dados divulgados, ontem, pela Caixa Econômica Federal.

Veja a charge: