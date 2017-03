Coluna 'Claro & Escuro': Aumento de imposto no AM vai  marcar a semana política

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta segunda-feira, 13 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - A semana, no Amazonas, será marcada pelas discussões, na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) do pacote fiscal do governador José Melo (PROS), que pretendem aumentar impostos, inclusive para gasolina e óleo diesel. Hoje, a Mesa Diretora da ALE prometeu se reunir na presidência para tratar da pauta de votação e dos projetos em tramitação. Mais polêmico e contra a população, é o Projeto de Lei (PL) em que o governador pretende aumentar impostos de vários produtos, inclusive gasolina e óleo diesel, para aumentar o dinheiro do chamado Fundo de Promoção Social (FDS), gerido pela primeira-dama, Edilene Gomes de Oliveira, que, no ano passado, teve R$ 3.383.661,96 e, em 2014, ano da última eleição, teve R$ 7.973.394,02. Neste ano, o orçamento do FPS prevê gastos de R$ 20,2 milhões. O PL 26/2017 aumenta em 2% a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de dezenas de produtos e muda o nome do FDS para ‘Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza’. Os empresários pretendem resistir.

Sem vergonha 1

O governo estadual não teve vergonha de informar que fez um remendo na Arena Amadeu Teixeira para o jogo entre Vasco e Flamengo.

Sem vergonha 2

Disse que, antes do jogo, uma lona foi colocada na cúpula do ginásio para tapar a entrada de um vazamento de água.

O futuro da Nova Matriz 1

Com o título ‘Nova matriz Econômica’, o governo da ex-presidente Dilma Roussef levou a economia do País ao estado atual.

O futuro da Nova Matriz 2

Com o título ‘Nova Matriz Econômica Ambiental’, o governador José Melo (PROS) prenuncia um futuro no mesmo sentido para o Amazonas.

O futuro da Nova Matriz 3

É que, em ambos os projetos, o Estado aparece como único indutor da economia, o que nunca funcionou nas economias de mercado.

Mercado de motos

O mercado total de motos caiu 26,5% em 2016 ante 2015, para 899,8 mil unidades. Foi a primeira vez, desde 2004, que ficou abaixo de 1 milhão de unidades.

Esperança da Abraciclo

A Abraciclo projeta estabilidade para o mercado de motos neste ano, que depende de crédito e só contrai financiamento quem acredita que vai continuar empregado.

Vendas de conversores

No dia 29 de março, o governo pretende desligar o sinal analógico de TV na Grande São Paulo, mas encontrar um conversor digital nas lojas está muito difícil. Oportunidade para as fábricas do Polo de Manaus oferecer conversores a preços mais competitivos.

Facção na fronteira 1

Segundo a Folha de S. Paulo, a juíza estadual Danielle Monteiro, de Tabatinga, disse que “se a Família do Norte, a única facção que domina aqui, decidir que precisa haver

algum incidente em Tabatinga, esse incidente ocorrerá”.

Facção na fronteira 2

Depois de reportagem da BBC Brasil, agora foi a vez da Folha de São Paulo, no fim de semana, informar que a fronteira com o Peru e a Colômbia, virou passagem livre de drogas com presença de facção.