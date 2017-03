Coluna 'Claro & Escuro': Braga é cotado para ser o líder do governo no Senado

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, 4 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Ciente da insatisfação da bancada do PMDB no Senado, o presidente Michel Temer (PMDB) deve escolher um senador peemedebista para a liderança do governo na Casa. O lugar era ocupado por Aloysio Nunes (PSDB-SP), que foi indicado, ontem, para o Ministério das Relações Exteriores. Interlocutores do presidente afirmaram à revista Exame que a escolha do presidente tem como objetivo amenizar o descontentamento dos senadores da sigla peemedebista com o Palácio do Planalto. O PMDB do Senado tem questionado uma participação maior no governo. O senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Congresso, surgiu como o nome mais cotado para ocupar a função. O plano B de Temer seria indicar o senador Eduardo Braga (PMDB-AM). Braga disse que não tem feito articulações e que ainda não foi procurado por Temer para falar sobre o posto. Auxiliares do Planalto afirmaram que Temer pretende bater o martelo até o início da próxima semana. Depois disso, serão nomeados os presidentes e os relatores das comissões da Casa.

ONU diz que notícias falsas são uma preocupação global

Relatores especiais da ONU sobre liberdade de expressão divulgaram, ontem, uma declaração conjunta afirmando que as notícias falsas, a desinformação e a propaganda representam uma preocupação global. A declaração encoraja a promoção da diversidade na mídia e afirma que as notícias falsas são divulgadas por governos, empresas ou indivíduos e o objetivo é, entre outros, “enganar a população e interferir no direito do público em ter conhecimento do assunto”.

Dinheiro não chega 1

Menos de 10% dos fundos destinados a comunidades mais pobres na adaptação às mudanças climáticas, inclusive na Amazônia, e na adoção de energia limpa estão chegando ao destino.

Dinheiro não chega 2

O dinheiro não chega às populações que mais precisam, revelou um estudo do Instituto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, divulgado nesta semana.

Amazônia ‘sem dono’

Na Amazônia Legal, o governo federal mapeou 60 milhões de hectares de terras “não destinadas”, ou sem dono privado ou uso específico.

O Uber do governo 1

O Ministério da Transparência iniciou a operação do sistema TáxiGov, em Brasília. O sistema prevê mais eficiência do gasto público, a partir da redução em até 60% das despesas.

O Uber do governo 2

O serviço, monitorado, tem por objetivo substituir o sistema de frotas de carros oficiais e será expandido, até o início de 2018, aos demais ministérios e autarquias do Poder Executivo Federal.

Basa fecha em SP

O Basa encerrou as atividades da Superintendência Regional na cidade de São Paulo (SP).

Condomínios do AM

A Comissão Pró-constituição do Sindicato dos Condomínios Verticais do Amazonas se reúne no dia 27 de março, em Manaus.

Dobro do salário

A Câmara Municipal de Envira (AM) vai pagar R$ 6.750,00 de diárias para um vereador passar 18 dias em Manaus, acompanhando o seu presidente.

Lista na pauta 1

O Tribunal de Justiça já incluiu na pauta do dia 7 de março, a escolha dos candidatos do Ministério Público que vão compor a lista tríplice a ser encaminhada ao governador para a escolha do novo desembargador.

Lista na pauta 2

A última vaga preenchida na Corte amazonense respeitando esse dispositivo, destinado ao MP, foi há 13 anos, com a entrada da representante do órgão ministerial, à época, desembargadora Socorro Guedes.

Projeto reduz pena para estupro de vulnerável

Projeto de Lei do primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (PMDB-MG), propõe reduzir de um sexto até dois terços a pena para o crime de estupro de vulnerável quando o ato não envolver penetração ou sexo oral.

‘Mulheres devem ganhar menos: são mais fracas’

Membro do Parlamento Europeu, o polonês Janusz Korwin-Mikke afirmou, durante durante um debate sobre a desigualdade de gênero, que as “mulheres devem ganhar menos que os homens porque são mais fracas, menores e menos inteligentes”.

Mais info

52,5 milhões de dólares foi quando o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, ganhou com a venda de 386 mil ações no final de fevereiro. O preço da venda dos papéis oscilaram entre 135,46 e 137,15 dólares.

200 milhões de reais foram reservados pela Odebrecht para doações eleitorais, em 2014, entre repasses legais feitos em nome da empresa, por intermédio de terceiros e por meio de caixa 2, segundo o ex-diretor de Infraestrutura da empresa Benedicto Barbosa.

