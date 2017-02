Coluna 'Claro & Escuro': Deputados em pé de guerra com governo por emendas

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta terça-feira, 14 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado (ALE) deve aprovar, hoje, com apoio de deputados da situação e da oposição, a convocação do secretário de Estado de Fazenda, Jorge Jatahy, para ele dar explicação do por que o governo não está dando sinais, no orçamento deste ano, de que vai honrar o pagamento de R$ 120 milhões da emendas impositivas dos deputados, agora incluídas em lei estadual em acordo a ser cumprido pelo governador José Melo (PROS). No final do ano passado, em ato de protesto, a maioria dos deputados deixou o plenário quando houve ameaça da retirada de pauta da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que criava o Orçamento Impositivo. A legislação aprovada segue o modelo adotado pelo Congresso Nacional, que promulgou, em março de 2015, a Emenda Constitucional n°86, introduzindo no âmbito da União o orçamento impositivo. As emendas individuais são aprovadas no limite de 7% da receita corrente líquida, o que significa que os deputados podem indicar para onde vão R$ 5 milhões do orçamento, em suas emendas.

Corrupção surge de uma vez e não de maneira gradual, afirma estudo

Estudo na Holanda revela que os indivíduos não costumam desprezar uma ‘oportunidade de ouro’ para a prática da corrupção. O estudo concluiu que, quando uma boa oportunidade surge repentinamente, somos mais propensos a praticar atos de corrupção. “Comportamentos antiéticos como a corrupção nem sempre surgem gradualmente, mas, às vezes, ocorrem de maneira abrupta, espontânea e inesperada”, afirmou Nils Köbis, da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, líder do estudo, em comunicado.

Movimentos protestam 1

Em carta, o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus e outros movimentos sociais consideram ultrajante o aumento do número de desembargadores no Amazonas.

Movimentos protestam 2

A carta diz que “há interesse público que justifique a investidura de novos desembargadores em prejuízo da política de priorização deste grau de justiça”.

Movimentos protestam 3

O Tribunal de Justiça informou que a atual gestão apenas cumpre o que determina a Lei Complementar nº 126/2013 que alterou a quantidade de desembargadores.

Sindicato de empreiteiras 1

A Comissão pró-fundação do Sindicato das Empreiteiras, Subempreiteiras e Prestadores de Serviços à Construção Civil de Manaus (Sinesman) se reúne no dia 10 de março.

Sindicato de empreiteiras 2

O encontro, para a fundação do Sinesman, que representará a categoria das empresas empreiteiras de Manaus, será em espaço gentilmente cedido pela Assembleia Legislativa do Estado.

Comissão de Lins

Membro de família que tem empresas com contratos com o Estado, o deputado estadual Belarmino Lins (PROS) é o presidente da Comissão de Obras Públicas da Assembleia.

Doações da Umanizzare

Sobre matéria de domingo no DIÁRIO, alguns deputados estaduais citados informaram não ter recebido doações nem ter qualquer relação com a Umanizzare. A matéria publicada só disse que eles “são de partidos” que receberam doações da empresa.

Visita ao DIÁRIO

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, David Almeida e os membros da Mesa Diretora Abdala Fraxe, Platiny Soares e Sabá Reis visitaram, ontem, o DIÁRIO e foram recebidos pelo vice-presidente Cyro Batará Anunciação.

Lembranças do passado

Em 2007, o então deputado Ângelus Figueira criticou o aumento, em 13 meses, de 35% na tarifa de ônibus, dado pelo então prefeito Serafim Corrêa (PSB), hoje deputado estadual e crítico do reajuste no preço da tarifa.

Líder de facção em regime mais duro de prisão

A Justiça de São Paulo determinou que 11 presos da facção criminosa PCC, que atua no controle dos presídios e na venda de drogas no Estado, passem 360 dias no regime disciplinar diferenciado. A lista inclui Marco Camacho, o Marcola, apontado como o maior líder do grupo.

Relator da ação de Dilma e Temer nega diligências

O ministro Herman Benjamin, relator do processo de cassação da chapa Dilma/Michel Temer no TSE, negou pedido da defesa para novas diligências, pois seriam uma forma de estender a duração do processo “ao infinito, sem possibilidades concretas de conclusão”.

Mais info

70 mil reais por mês é quanto chegam a ganhar desenvolvedores de aplicativos que tratam do saque das contas inativas do FGTS, com a ansiedade dos trabalhadores para receber o dinheiro.

149% foi o aumento, em 2016, da quantidade de companhias brasileiras que exportaram produtos pela primeira vez. Foram 4.843 empresas, segundo a Investe São Paulo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).