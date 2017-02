Coluna 'Claro & Escuro': Entidade com convênio deve criar canal para denúncias

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro deste sábado, 25 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Os órgãos e entidades públicas ou privadas que celebrarem convênios ou contratos de repasse com o governo federal, a partir de janeiro de 2017, deverão manter um canal de comunicação efetivo para o registro de solicitações, elogios, sugestões, reclamações e denúncias por parte da sociedade. A exigência está na Portaria nº 424, assinada entre os ministérios da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A norma também determina que, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, os convenentes deverão incluir nas placas e adesivos indicativos daquela reforma ou construção a informação sobre o canal para registro de manifestações. A iniciativa decorre de atuação da Ouvidoria-Geral da União junto à Comissão Gestora do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. O objetivo é garantir que a interlocução entre os cidadãos e a Administração Pública leve à melhoria dos serviços prestados.

ICMBio recebe R$ 55 mi de dona de hidrelétrica para UCs na Amazônia

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Energia Sustentável do Brasil S.A assinaram Termo de Compromisso, de R$ 55 milhões, para cumprimento da compensação ambiental da Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira. O documento estabelece que a empresa deverá apoiar a Reserva Biológica do Jaru, em Rondônia, e o Parque Nacional Mapinguari, cuja área abrange Amazonas e Rondônia. As duas unidades de conservação são administradas pelo ICMBio.

Subsídios retirados 1

No Decreto que fixou a tarifa dos ônibus convencionais em R$ 3,80, o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rotta (PMDB), considera a decisão do governo estadual de retirar os subsídios.

Subsídios retirados 2

Marcos Rotta cita a Portaria GSEFAZ nº 32 de 31/01/2017, que revoga os atos declaratórios que concederam isenção de ICMS na aquisição de biodiesel destinado aos ônibus.

Previsão de chuva

No período do carnaval, a previsão do tempo para Manaus é de tempo fechado, até a terça-feira, com 60% de chances de chover ao longo do período. Mas... é só previsão.

Operação Carnaval 1

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou a zero hora de ontem a operação Carnaval nas estradas federais de todo o País.

Operação Carnaval 2

Até a meia-noite da quarta-feira, a fiscalização será reforçada com o objetivo de coibir a prática de infrações e também de reduzir o número de acidentes.

Epidemia de aids

Para quem vai ao carnaval: casos de HIV/aids em jovens de 15 a 24 anos cresceram 85% nos últimos 10 anos no Brasil.

Avaliação educacional

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) avaliará, este ano, todas as escolas com o 3º ano do Ensino Médio.

Reajuste da tarifa

A ANTT autorizou reajuste de 4,824% nas tarifas de ônibus semiurbanos interestaduais e internacionais, a partir de hoje.

Alunos representados

Juventude Popular Socialista, Conselho Municipal de Juventude, UNE e Grêmio Ernesto Penafort falaram em nome dos estudantes, ontem, na Câmara de Manaus.

Contribuinte paga

A Câmara dos Deputados e o Senado têm dois aposentados ou pensionistas para cada servidor de carreira na ativa. A proporção é inversa em relação ao INSS, onde há dois trabalhadores ativos para cada beneficiário. O deficit, de 77%, é coberto pelo contribuinte.

Lava Jato quer levar ‘tralhas’ de Lula ao Palácio

A força-tarefa da Lava Jato, no Paraná, pediu ao juiz Sergio Moro que autorize a incorporação ao patrimônio da Presidência da República parte dos objetos sob a guarda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista afirma ter recebido de presente o que ele classificou como “tralhas”.

‘É uma safadeza’, reage Malafaia a indiciamento

O pastor Silas Malafaia, líder da Associação Vitória em Cristo, chamou de “canalhice” e “patifaria” seu indiciamento pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Ele recebeu R$ 100 mil para a igreja, sendo que o valor, de acordo com a PF, é oriundo de corrupção.

Mais info

1,2 ponto foi a queda da confiança, em fevereiro, de empresários donos de indústrias que estão menos confiantes, em fevereiro. A queda teve influência das previsões pessimistas para a produção nos três meses seguintes.

1,4% foi quanto subiu a demanda por crédito, em janeiro, que ainda é menor que há 1 ano, ficando 1,9% abaixo da registrada no mesmo período de 2016, segundo dados dessazonalizados da consultoria de análise de crédito Boa Vista SCPC.

Veja a charge: