Coluna 'Claro & Escuro': IBGE: alguma reação à vista na produção da Zona Franca

Manaus - A Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE, divulgada ontem, mostra que, na passagem de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas negativas. Uma das contribuições negativas relevantes vieram de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-12,5%), com grande concentração de produção na Zona Franca de Manaus (ZFM). Por outro lado, na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial assinalou crescimento de 1,4% em janeiro de 2017, com resultados positivos nas quatro grandes categorias econômicas, com as contribuições positivas relevantes dos equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (18,0%). O segmento de bens de consumo duráveis cresceu 3,2% no índice mensal de janeiro de 2017, terceiro resultado positivo consecutivo nesse tipo de confronto, mas o menos intenso dessa sequência. Nesse mês, o setor foi particularmente impulsionado pelos avanços na fabricação de automóveis (6,5%) e de eletrodomésticos da ‘linha marrom’ (19,9%), que englobam televisores, som e vídeo, que também tem concentração na ZFM.

Série espanhola usa Amazônia para filmar a conquista da América

A superprodução da TV espanhola ‘Conquistadores: Adventum’, de oito capítulos, sobre a chegada dos conquistadores europeus, teve a maior parte de suas locações, em Manacapuru, no Amazonas, segundo informações do jornal Folha de São Paulo. Cerca de 40 espanhóis, entre técnicos e atores participaram. As outras locações foram a praia usada para filmar a chegada de Cristovão Colombo e a região de Presidente Figueiredo, de grutas e cachoeiras.

Licitação de transporte

A Amazonas Distribuidora de Energia vai licitar o serviço de transporte de óleo diesel e óleo lubrificante entre as usinas no Interior do Estado, neste mês.

Via para cocaína 1

Por causa dos países vizinhos produtores de cocaína, o Brasil se tornou uma das principais rotas de escoamento da droga, cujo destino é a Europa e os mercados asiáticos.

Via para cocaína 2

A entrada da cocaína se dá, principalmente, pela rota do Rio Solimões, para chegar aos centros consumidores e, também, a regiões de escoamento, os portos e aeroportos brasileiros.

Lista de procurados 1

Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, irmão do ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro, continua no topo da lista dos mais procurados da Polícia Federal.

Eleição anulada

O juiz Jorsenildo do Nascimento, anulou a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iranduba, por violação das regras estabelecidas no Regimento Interno da Casa.

Impacto da ponte

O governo estadual vai pagar R$ 1,4 milhão para a ORV Engenharia “revisar e atualizar” o Estudo de Impacto de Vizinhança da ponte sobre o Rio Negro.

Ideias para propaganda

Na concorrência da conta de propaganda do governo do Estado, a CGL desclassificou planos de comunicação com títulos como ‘Nova Matriz Econômica Ambiental, rica pela própria natureza’ e ‘Economia verde do futuro do Amazonas em nossas mãos’.

Outro desembargador

O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou Edital para preenchimento de mais uma vaga de desembargador, a ser provida pelo critério de antiguidade.

Educação insuficiente

Cerca de 15% das instituições de Ensino Superior tiveram índices de avaliação considerados insuficientes pelo Ministério da Educação. Os dados são do Índice Geral de Cursos de 2015, divulgados, ontem. As instituições públicas obtiveram desempenho melhor que as privadas.

‘Homens têm que compensar idade menor de mulheres’

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou, ontem, que uma possível redução da idade mínima para aposentadoria de mulheres terá que ser compensada pelos homens, cuja aposentadoria teria que ser elevada para os 71 anos, como forma de balancear o custo.

Moro também apontou, como STF, propina no ‘caixa 1’

Assim como o Supremo Tribunal Federal admitiu que propina pode ter sido recebida por meio de doação eleitoral oficial, no ‘caixa 1’, o juiz Sérgio Moro, havia feito o mesmo em novembro do ano passado, ao condenar o ex-senador Gim Argello a mais de 19 anos de prisão.

Mais info

8 anos e sete meses foi a condenação da Justiça do Amapá ao ex-deputado estadual Eider Pena, sentenciado pela subtração e desvio de R$ 786 mil - referente ao ressarcimento ilegal de serviços pagos e não prestados ao gabinete dele.

503 mulheres, em média, foram vítimas de agressão física a cada hora no País. no ano passado, mostra pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada ontem, Dia Internacional da Mulher.

