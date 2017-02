Coluna 'Claro & Escuro': Ida de Jatahy à ALE deve expor real garantia de Melo

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 15 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Após os deputados conseguirem nove assinaturas para a convocação do secretário de Estado da Fazenda Jorge Jatahy - quando eram necessárias sete - para este informar se o Estado vai honrar o pagamento de R$ 120 milhões de emendas do orçamento impositivo, o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (ALE), Sabá Reis (PR), garantiu que o secretário vai estar na Casa no próximo dia 23. Com a promessa, a pauta da convocação será mais ampla, além do acordo do governo para cumprir a aplicação dos recursos contidos nas emendas. Jatahy também deverá ser questionado sobre recursos para a promoção dos policiais e bombeiros militares, incluindo o escalonamento dos policiais civis. A deputada Alessandra Campêlo (PSDB) lembrou que sobre o assunto, a promessa do governador José Melo é para abril, por repetidas vezes. Como o secretário Jatahy diz que não há nada certo, pois depende da arrecadação, a parlamentar indaga se o governador está mentindo ou prometendo sem saber que vai cumprir.

Assembleia Legislativa recebe exposição sobre o Holocausto

Foi aberta, ontem, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Amazonas, uma exposição pelo Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, celebrado no dia 27 de janeiro, realizada pela Embaixada Mundial dos Agentes pela Paz. A data marca o dia, no ano de 1945, da libertação, pelas tropas soviéticas, do maior campo de extermínio nazista, Auschwitz – Birkenau. A exposição fica aberta, das 8h às 14h, até sexta-feira (17).

Maus Caminhos de volta 1

No último dia 13, de acordo com o site do Supremo Tribunal federal (STF), o Inquérito da Operação Maus Caminhos foi reencaminhado à Justiça Federal no Amazonas.

Maus Caminhos de volta 2

O Inquérito havia sido enviado ao STF para ser desmembrado, já que a operação envolve o senador Omar Aziz (PSD-AM), que tem foro privilegiado na investigação.

Maus Caminhos de volta 3

No STF, o Inquérito tomou o número 4352/AM e investiga crimes como de lavagem ou ocultação de bens e fraude em licitações praticados por funcionários públicos.

R$ 1,5 mi por propaganda

A Assembleia Legislativa publicou o 3º Aditivo ao contrato com a PS Publicidade, de R$ 1,5 milhão, com pagamento mensal estimativo de R$ 250 mil.

Dinheiro para remédio

O Ministério da Saúde está repassando R$ 434.354,67 para o Amazonas, referentes a janeiro, fevereiro e março de 2017, para aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica.

Tupã mantém contratos

A Tupã Importações, que doou R$ 11 mil, em 2014, para a campanha de Marcelo Ramos a prefeito de Manaus e teve contratos na campanha dele, em 2016, ao governo do Estado, continua faturando alto no governo do Amazonas.

Fiscalização no MP

Os procuradores Maria Nazaré, Jussara Pordeus e Nicolau Libório serão os titulares da Comissão Especial de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial do Ministério Público do Estado (MP).

Bolsa chega a R$ 85 mi

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) irá repassar R$ 85.584.643,00 aos 381.979 beneficiários do Bolsa Família, no Amazonas, no mês de fevereiro.

Negociações de dívidas

O Tribunal de Justiça do Amazonas está programando mutirões voltados para grandes litigantes que prestam serviços no Estado do Amazonas, como operadoras de TV, Internet e telefonia, concessionárias de luz e água, e instituições bancárias.

Juiz Airton Gentil toma posse como desembargador

O Juiz Airton Gentil tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, ontem, promovido pelo critério de merecimento, em escolha realizada em sessão do Tribunal Pleno, no dia 7 de fevereiro. “É com regozijo que assumo tão elevado cargo”, disse.

Juiza é premiada pela ação contra trabalho escravo

A juíza federal Jaiza Fraxe, no Amazonas, foi premiada no Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Justiça pela atuação no combate à exploração de povos tradicionais na extração da piaçava em Barcelos.

Mais info

129,9 bilhões foram investidos em publicidade, no Brasil, em 2016, o que representa uma queda de 1,6% na comparação com 2015, de acordo com balanço divulgado pela Kantar Ibope Media, que acompanha o mercado no País.

3,6 milhões de pessoas, no Brasil, devem passar para a categoria de pobres, até o fim de 2017, segundo um estudo do Banco Mundial divulgado nesta semana: a atual crise econômica representa uma séria ameaça aos avanços na redução da pobreza.

