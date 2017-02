Coluna 'Claro & Escuro': Justiça vai decidir sobre instalação da CPI da Afeam

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro desta segunda-feira, 27 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Manaus - Nos próximos dias, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai decidir sobre o mandado de segurança impetrado pelos deputados de oposição Luiz Castro (REDE) e Alessandra Campêlo (PMDB), pedindo a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da Agência de fomento do Estado (CPI da Afeam), com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de que nenhum parlamentar pode retirar sua assinatura para instalação de uma CPI, depois que o pedido foi protocolado. A CPI, derrubada pela maioria governista, deveria investigar como o Governo do Amazonas praticamente perdeu R$ 20 milhões de dinheiro público num ‘investimento temeroso’, na Transexpert, empresa de segurança do Rio de Janeiro que, segundo investigações da Polícia Federal, era utilizada por políticos para esquentar dinheiro desviado dos cofres públicos. Até hoje, nem a Afeam nem o Governo do Amazonas conseguiram um argumento convincente para explicar o tal ‘investimento’, que vai acabar sendo pago pelo contribuinte do Amazonas.

Organizações partem para cima de proposta da bancada do Amazonas

Nada menos que 21 organizações da sociedade civil, entre elas, Greenpeace Brasil e a WWF Brasil, assinaram nota de repúdio enviada ao presidente Michel Temer contra a proposta de alteração para Áreas de Conservação feita por parlamentares do Amazonas. A Medida Provisória ou Projeto de Lei, segundo as instituições, colocará em risco a Reserva Biológica do Manicoré, do Parque Nacional do Acari, das Florestas Nacionais do Aripuanã e de Urupadi, e a extinção da Área de Proteção Ambiental dos Campos de Manicoré.

Descaso no carnaval

Este ano, o Governo do Amazonas sequer mandou pintar a pista do Sambódromo, deixando as escolas de samba ao léu.

Propaganda privada

Ontem, o governo estadual usou toda a sua caríssima estrutura de propaganda para informar o adiamento de uma banda de carnaval particular.

Ciência na Amazônia

O Basa abriu chamada para publicação de artigos na revista ‘Amazônia: Ciência & Desenvolvimento’.

Homenagem no carnaval 1

Os filhos do Rio Uaupés, da Amazônia, foram homenageados, em Florianópolis, na Escola de Samba Os Protegidos da Princesa.



Homenagem no carnaval 2

A agremiação levou o samba-enredo ‘Arapaço – O Mito do Povo Cobra’, - que levantou quem estava na arquibancada.



Momentos de terror

Manaus voltou a viver, no fim de semana, momentos de terror, por falta de segurança em suas prisões, com a fuga de detentos da Cadeia Pública Desembargador Vidal Pessoa.



Rejeição presidencial 1

O Paraná Pesquisas fez um levantamento nacional sobre a rejeição de candidatos à Presidência em 2018. E o vencedor foi Lula.



Rejeição presidencial 2

As rejeições: Lula 45,7%, Aécio Neves 25%, Michel Temer 24,4%, Jair Bolsonaro 17,9% e Marina Silva 12,3%.



Os níveis de rejeição mostram o “teto” de um candidato, até onde pode crescer.



Golpe na internet 1

Uma mensagem que promete acesso às conversas de amigos no Whatsapp tornou-se o golpe mais popular no Brasil.



Golpe na internet 2

O Facebook deletou contas que usavam imagens de criança doente para roubar dados e ganhar dinheiro.



Nova leva da Lava Jato

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, divulgará a segunda versão da lista de investigados com foro privilegiado.