Coluna 'Claro & Escuro': Maus Caminhos: seis meses depois, Susam promete apurar

Manaus - Faltando seis dias para completar seis meses desde que a operação Maus Caminhos foi deflagrada, a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam) decidiu publicar portaria para instaurar uma ‘comissão de tomada de contas para apurar os fatos e quantificar os danos que possam ter causado ao erário” pelo contrato de gestão celebrado com o Instituto Novos Caminhos mediante dispensa de licitação, para gerir a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas Campos Salles, em Manaus, e a UPA 24 horas e Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga. A operação foi realizada em 20 de setembro do ano passado e levou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Tofoli a determinar a abertura de inquérito para investigar o senador Omar Aziz (PSD-AM). Na decisão, o ministro cita que no curso das investigações foram “fortuitamente encontrados elementos de prova que apontam para a prática, em tese, do crime de corrupção passiva pelo senador da República Omar Aziz”.

Professor do interior do amazonas é indicado ao ‘nobel da educação’

O professor Valter Pereira de Menezes, 1º amazonense indicado ao Global Teacher Prize, o ‘Nobel da Educação’, foi homenageado pela Assembleia Legislativa. Ele está mudando a vida da Comunidade Tracajá, em Parintins, com medidas que têm evitado a contaminação da água e do solo, com filtros bioativos de areia e fossas biológicas de bananeiras. O projeto foi escolhido como uma das 50 melhores iniciativas educacionais do mundo. O projeto vencedor recebe prêmio de US$ 1 milhão.

Escondendo fatos

O site da Assembleia do Amazonas não deu uma linha sobre o protesto dos empresários, ocorrido lá, contra o aumento de impostos proposto por José Melo (PROS).

Mais imposto, mais gasto

Enquanto tenta aumentar impostos, o Governo do Amazonas enviou à Assembleia a criação de mais uma secretaria, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Geodiversidade.

Prefeito flagrado

O prefeito de Nhamundá (AM), Nenê Machado (PROS), foi flagrado pelas autoridades em atividade de exploração mineral irregular, no município vizinho de Faro, no Pará.

Tortura em delegacias

De acordo com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, há relatos de tortura policial no Amazonas, em prisões em flagrante, nas delegacias.

Passeio do embaixador

No domingo, o embaixador da Alemanha, Georg Witschel., visitou o Parque Nacional de Anavilhanas e percorreu cerca de 4 km em uma nova trilha aberta à visitação pública.

Patrocínio de evento

O contribuinte do Amazonas vai pagar ‘do próprio bolso’, via Sejel, nada menos que R$ 126,9 mil para a realização do evento ‘Rio Negro Challenge Amazônia 2017’, repassados pelo governo à Associação Aquática Amazonas.

Pensões de militares

A Câmara dos Deputados analisa Proposta de Emenda à Constituição que iguala as pensões pagas a dependentes de militares federais as dos dependentes dos militares estaduais.

Saúde investigada 1

O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar denúncias de irregularidades no agendamento de consultas e exames pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), no Amazonas.

Saúde investigada 2

O Ministério Público Federal também apura possíveis irregularidades com recursos do Ministério da Saúde na construção do Hospital do Sangue no Estado do Amazonas.

Weber, que já votou pró-aborto, vai relatar ação

A ministra Rosa Weber foi escolhida relatora da ação do PSOL no Supremo Tribunal Federal que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Weber já se manifestou contrária à criminalização do aborto até o primeiro trimestre de gestação.

Lula ironiza com Êxodo, capítulo 20, versículo 7

Em depoimento à Justiça Federal, sobre o uso de seu nome para facilitar negócios na Petrobras, o ex-presidente Lula ironizou com a Bíblia: “De vez em quando, eu fico pensando que as pessoas tinham de ler mais a Bíblia para não usar tanto meu nome em vão”.

Mais info

400 mil pessoas morreram na guerra na Síria, que completou seis anos, ontem, com outros saldos tristes: 4,9 milhões de refugiados, mais de 6,3 milhões de deslocados internos e suas principais cidades em ruínas.

18 mil estudantes, calouros e veteranos, iniciaram, nesta semana, o 1º semestre letivo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). São 13 mil em Manaus e 5 mil nas unidades do interior do Estado. O início do 2º semestre letivo inicia em 31 de julho.

