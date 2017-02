Coluna 'Claro & Escuro': Menos endividamento já desenha o fim da recessão

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Manaus - Alguns fatores na economia já desenham o fim da recessão. Apesar do cenário ainda duro, a proporção de famílias brasileiras que começaram o ano com algum tipo de dívida recuou para 55,6%. Trata-se do menor patamar desde junho de 2010. É o que mostra uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta quinta-feira (2). Entre os fatores que contribuíram para a redução do endividamento está a redução de crédito disponível, associada a um menor consumo das famílias. A pesquisa considera como dívidas as contas a pagar em cheque pré-datado, cartão de crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Em dezembro, o porcentual de endividados era de 56,6%. Em janeiro de 2016, essa fatia estava em 61,6%. Entre os fatores que contribuíram para a redução estão a sazonalidade do período, após o recebimento do 13º salário, que permite a quitação de dívidas, além da redução do crédito, associada a um menor consumo das famílias.

Força Aérea faz mudança para fortalecer atuação na amazônia

A Força Aérea Brasileira (FAB) desativou, nessa quinta-feira (2), a Base Aérea de Manaus e ativou, em seu lugar, a ALA 8 – resultado do projeto de restruturação FAB 100, que deve ser implementada em todo País, até o ano de 2041, quando a Instituição completará 100 anos. O major-brigadeiro do ar Waldeísio Ferreira Campos assumiu o comando e disse que a mudança está ligada à busca da eficácia e da eficiência da instituição.

Custos da Assembleia

Desde 2010, os custos da Assembleia Legislativa do Amazonas cresceu 30%. De R$ 172,6 milhões, em 2010, para R$ 225,1 milhões, em 2016, de acordo com o portal da transparência do Estado.

Custos do TCE

No mesmo período, os custos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) subiram 92,5%, de R$ 102,1 milhões para R4 196,6 milhões, em 2016, também de acordo com o portal da transparência.

Custos do Executivo

Os custos do Poder Executivo estadual, no mesmo período, subiu 44,4%, de R$ 9 bilhões, em 2010, para R$ 13 bilhões, em 2016.

Estudo para a BR-319

A Laghi Engenharia foi contratada pelo Dnit, por R$ 2,1 milhões, para elaborar os estudos do componente indígena, referente às obras de pavimentação da BR-319.

Queda do Bradesco

Dono das contas de pagamentos do Estado, o Bradesco, segundo maior banco privado do País, anunciou que teve queda de 12,25% no lucro líquido, em 2016.

Contrato restabelecido

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) restabeleceu o contrato para as obras complementares no Estádio da Colina, em Manaus.

Contrato suspenso

Por outro lado, a Seinfra suspendeu o contrato para a contenção da erosão na orla de Manicoré.

Denúnciar motoristas

Projeto no Senado obriga a exposição de número de telefone para denunciar irregularidades de motoristas do transporte público.

Mais barato sem bagagem

A presidente da Latam, Claudia Sender, disse que passageiros sem bagagem despachada vão pagar menos pelas passagens.

Maioria com Maia

A maioria da bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados votou em Rodrigo Maia, apoiado pelo Planalto.

Medo do mosquito

O medo de contrair doença transmitida pelo aedes aegypt fez as vendas de repelentes no Brasil saltarem 49%, em 2016.

FHC vai a Lula expressar suas condolências

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, no hospital Sírio Libanês, para expressar condolências pela ex-primeira dama Marisa Letícia. Ela teve a morte cerebral declarada hoje de manhã depois de quase dez dias internada na UTI.

Ministro defende facilitar a vinda de americanos

Mesmo após os EUA endurecerem as regras para receber viajantes brasileiros, o ministro do Turismo, Marx Beltrão tenta convencer o Palácio do Planalto a aprovar uma proposta que facilitaria a entrada de visitantes americanos e de outras três nacionalidades no Brasil.

Mais info

43% dos brasileiros consideram que o desemprego é o principal problema do País, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada na última quarta-feira.

12,2% foi a queda no número de empresas que pediram falência, em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados, ontem, pela Boa Vista SCPC. Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a queda foi maior, de 33,9%.

