Coluna 'Claro & Escuro': MP escolhe, hoje, os seus seis candidatos a desembargador

Manaus - O Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas (MP) escolhe, hoje, os seus seis membros à vaga de desembargador. A lista dos mais votados será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para a formação de lista tríplice que será encaminhada ao governador do Estado. A eleição começa às 8h e encerra às 16h. Todos os membros em atividade do MP podem votar. Da classe dos procuradores estão inscritos Antonina Maria de Castro do Couto Valle, Francisco das Chagas Santiago da Cruz, Hamilton Saraiva dos Santos, Jussara Maria Pordeus e Silva, Nicolau Libório dos Santos Filho e Mauro Roberto Veras Bezerra. Os promotores inscritos são Carlos Fábio Braga Monteiro, Lucíola Honório Valois Coelho da Silva, Mário Ypiranga Monteiro Neto, Otávio de Souza Gomes, Paulo Stélio Sabbá Guimarães e Walber Luís Silva do Nascimento. Encerrada a votação, a apuração iniciará logo em seguida, com o anúncio do resultado, com os seis candidatos mais votados, que será encaminhada ao Tribunal.

Ministério define calendário de emergência contra queimadas

O Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência entre os meses de maio e dezembro de 2017 no Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul, Tocantins, centro amazonense, sudoeste amazonense, sul amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, centro maranhense, leste maranhense, norte maranhense, oeste maranhense, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, norte mato-grossense, baixo Amazonas, sudeste Paraense, sudoeste paraense, centro-norte piauiense e sudeste piauiense.

Licitação liberada

Após mandar suspender o processo, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Mário Mello examinou os argumentos da Seminf e autorizou a licitação 002/2017, para compra de cimento.

Acusação arquivada

Por improcedência da denúncia, o Ministério Público arquivou o inquérito com acusações do ex-vereador Carrel Benevides contra Nélson Azedo, ex-presidente da Câmara de Manaus.

Buffet real

O Governo do Amazonas, via Casa Civil, aditivou em mais R$ 805 mil o contrato com a empresa JBV, para serviços de buffet e café da manhã na sede da Compensa.

ZFM em Goiás

O governo do Amazonas reabriu a concorrência para a instalação de armazenagem de mercadorias da Zona Franca de Manaus (ZFM), em Anápolis (GO).

Verba de gabinete

Em dezembro, a Câmara Municipal de Manaus chegou a 1.044 servidores pagos com a chamada verba de gabinete, aqueles escolhidos, sem concurso, pelos próprios vereadores.

Carnaval na Arena

R$ 14 mil é quanto a Agência Digital Look´n Feel vai pagar para usar o setor Podium da Arena da Amazônia para um evento de carnaval.

Reforma tardia

O Governo do Amazonas vai pagar R$ 450 mil por uma reforma na Cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que será desativada em maio.

Compra de medicamentos

A Comissão Geral de Licitação do Estado instalou subcomissão, só para a compra de medicamentos.

Academia e futebol

A Prefeitura licitou as obras da academia ao ar livre do CSU do bairro Alorada 2 e da reforma do Campo do China, no Grande Vitória.

Alunos privilegiados

25 alunos da Escola Estadual Santa Terezinha, vizinha ao órgão, foram privilegiados com tratamento dentário no Tribunal de Contas do Estado.

Contrato rescindido

O Hemoan rescindiu o contrato com a Tecon, para a construção do Hospital do Sangue.

Denunciado pagou a cozinheira com dinheiro público

A Procuradoria da República denunciou o ex-deputado Lamartine Posella Sobrinho (PMDB/SP) e o ex-chefe de gabinete Célio Augusto Jardim do Amaral Mello por desvio de recursos públicos. Eles pagaram R$ 106 mil a cozinheira e motorista com dinheiro público.

Mantida multa a Fidelix por falas homofóbicas

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo manteve a multa aplicada ao ex-candidato à Presidência da República Levy Fidelix pela Comissão Especial de Discriminação Homofóbica. Fidelix teve seu recurso negado e terá de pagar multa de R$ 25.070,00.

81,8% é dos lares na Venezuela atingidos pela pobreza, segundo a Pesquisa sobre Condições de Vida feita por universidades e ONGs. O resultado difere amplamente da cifra oficial, que aponta redução da pobreza para 18,3%, em 2016.

31% das famílias do País se consideram tão endividadas no início deste ano quanto estavam no mesmo período do ano passado, segundo pesquisa da Pulso Brasil divulgada ontem. A questão abrange todos os tipos de financiamentos que os entrevistados devem pagar no ano.

