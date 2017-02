Coluna 'Claro & Escuro': MPF apura gasto do Fundo Penitenciário no Amazonas

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quinta-feira, dia 06 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) instaurou um inquérito civil para verificar a regularidade e aplicação dos recursos do Fundo Nacional Penitenciário (Funpen) pelo Estado do Amazonas. No procedimento, a Procuradoria da República mira no Fisco estadual, que faz o controle dos repasses federais, como convênios e dos fundos de participação. A portaria de instauração do inquérito é assinada pelo procurador da República Felipe Souza de Lucena e determina que a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) informe se houve recebimento de recursos federais do Funpen, esclarecendo o valor liberado, a data e a destinação. A medida vem logo após a crise no sistema penitenciário do Estado, cujo estopim foi a chacina no complexo penitenciário, o que chamou a atenção para o superfaturamento dos contratos do Estado com as empresas gestoras das unidades prisionais, também alvo de pente-fino do Ministério Público de Contas (MPC) em pedido ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE).

Frota cara

Apenas no ano passado, o Governo do Amazonas gastou R$ 385 milhões com combustível para frota de veículos do Estado. Os dados são da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e estão disponíveis no site e-Siga do governo estadual.

Sumiço do DVD

O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal Cesar Bandiera emitiu um despacho em que pede explicações da secretaria da Vara sobre ausência de um DVD com dados de uma ação por improbidade administrativa em um processo ingressado pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) contra o ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes.

Desdobramento

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli em acatar abertura de inquérito para apurar atuação do senador Omar Aziz (PSD) no desdobramento da operação Maus Caminhos entrou na mídia nacional.

Humaitá

Pacientes que fazem exames ginecológicos pela Prefeitura de Humaitá terão que esperar os resultados de Porto Velho, pois o laboratório contratado com dispensa de licitação é da capital de Rondônia.

Embate

No primeiro embate velado desde que inverteram os papéis no Senado Federal, o líder do PMDB, Renan Calheiros, de Alagoas, e o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), defendem candidatos diferentes para comandar uma das principais comissões da Casa, a Constituição e Justiça (CCJ).

Gasoduto

O deputado federal por Rondônia Luiz Cláudio (PR) defendeu na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara Federal a construção do gasoduto Coari-Porto Velho, projeto enterrado por questões ambientais e orçamentárias.

Codajás

A Prefeitura de Codajás homologou um pregão para adquirir combustível e derivados ao preço total de R$ 2,4 milhões da empresa Navegação do Rio Amazonas Ltda.

Procurador da Lava jato cobra reformas no País

“As pessoas acham que vai ter um antes e um depois da Lava Jato. Ela pode até contribuir, mas não resolve. Se não for seguida por modificações estruturais, tudo ficará como antes”, disse o procurador da República Deltan Dallagnol, sobre as reformas na legislação.

Luiz Fux mandou devolver pacote anticorrupção

Em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou, em liminar, que o pacote anticorrupção aprovado pela Câmara fosse devolvido pelo Senado aos deputados para ser votado novamente. Tanto a Câmara quanto o Senado recorreram.