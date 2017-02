Coluna 'Claro & Escuro': Mulheres eram só 39,1%dos empregados na Região Norte

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro desta sexta-feira, 24 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Mesmo representando 52,2% da população em idade de trabalhar (14 anos ou mais de idade), as mulheres (43,0%) tinham uma representação menor que os homens (57,0%) na população ocupada, em 2016, segundo dados divulgados, ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este fato se repetiu em todas as regiões, sobretudo na Norte, onde os homens representavam 60,9% dos trabalhadores e as mulheres, 39,1%, no 4º trimestre de 2016. Ao longo da série histórica da pesquisa este quadro não se alterou significativamente em nenhuma região. No 4º trimestre de 2016, a população ocupada era composta por 68,6% de empregados, 4,6% de empregadores, 24,5% de pessoas que trabalharam por conta própria e 2,3% de trabalhadores familiares auxiliares. Nas regiões Norte (31,7%) e Nordeste (30,2%), o percentual de pessoas que trabalharam por conta própria era superior ao observado nas demais regiões. Em contrapartida, na categoria dos empregados foi constatado que as Regiões Sudeste (72,6%) e Centro-Oeste (71,7%) apresentaram participação maior destes trabalhadores.

Ufam convida comunidade acadêmica para fazer a autoavaliação 2016

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) iniciou o processo anual de Avaliação Institucional pelo Ecampus. A comunidade acadêmica tem até o dia 7 de março para opinar sobre ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. Dentro do site estão disponíveis os instrumentos para que professores, técnicos e alunos possam avaliar se as ações desenvolvidas por cada setor no decorrer do ano de 2016 corresponderam à missão e à visão da instituição.

Luta pelo táxi

Aviso da Comissão de Licitação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (EMTU) mostra que 387 pessoas concorrem a 56 permissões de táxi e nove ao sorteio de outras cinco.

Exoneração na Suframa 1

O Diário Oficial da União publicou, ontem, a exoneração de Jorge Junior, hoje secretário de Planejamento do Estado, do cargo de confiança que tinha na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Exoneração na Suframa 2

No mesmo Diário está a dispensa de Ana Rita Guimarães da coordenadoria geral de Execução Orçamentária e Financeira, da superintendência adjunta Executiva da Suframa.

Fora da alçada 1

O Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas recebeu consulta e informou que está fora de sua alçada decidir se idade de 68 anos impede alguém de ser desembargador.

Fora da alçada 2

A consulta foi feita pelo procurador de Justiça e candidato à formação de lista sêxtupla, Nicolau Libório dos Santos Filho.

Professor sem qualificação

O Ministério Público do Estado apura denúncia de contratação de professores sem qualificação técnica pela Seduc.

O Impostômetro no AM

Este ano, a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais no Amazonas chegou a R$ 4,48 bilhões.

Esperando julgamento

O Brasil tem 34% de presos provisórios, do total de 654.372, segundo o Conselho Nacional de Justiça.

As contas de José Lobo 1

O Tribunal de Contas notificou o prefeito de Humaitá, José Lobo, a apresentar defesa ou devolver recursos aos cofres públicos.

As contas de José Lobo 2

O valor a devolver, não informado, é decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos, em obras.

85 anos de voto feminino

A data de 24 de fevereiro de 1932 marcou o início do voto feminino no Brasil, apenas às mulheres que tinham trabalho remunerado.