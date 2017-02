Coluna 'Claro & Escuro': Novo desembargador será conhecido na terça-feira

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, dia 4 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas informou, nessa sexta-feira (3), que fará, na próxima sessão do Pleno, dia 7 de fevereiro, terça-feira, a escolha de novo membro para vaga de desembargador, por meio de promoção pelo critério de merecimento. A informação consta na pauta da sessão nº 03/2017 do Tribunal Pleno, já divulgada na página da Corte na internet. A vaga foi aberta pelo edital n.º 017, de 25 de novembro de 2016, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 29 de novembro. Esta será a segunda vaga a ser provida das sete novas criadas pelo órgão, que possui atualmente 20 membros na Corte. O assunto, de acordo com a pauta, será o último a ser analisado pelos desembargadores. O processo de promoção tem como requerentes oito juízes: Airton Luis Corrêa Gentil, Elci Simões de Oliveira, Onilza Abreh Gerth, Mirza Telma de Oliveira Cunha, Cezar Luiz Bandiera, Joana dos Santos Meirelles, Lia Guedes de Freitas e Adalberto Carim Antonio.

Ministério apoiará campanha de divulgação da Amazônia

O Ministério do Turismo autorizou a criação de um grupo de trabalho das secretarias de Comunicação e de Turismo dos Estados da Amazônia para realizar, ainda este ano, uma campanha de divulgação nacional e internacional sobre o potencial turístico da região. A definição partiu do próprio ministro Marx Beltrão, durante audiência com representantes do Fórum Permanente de Comunicação Pública Governamental da Amazônia, que reúne as secretarias de comunicação da Amazônia Legal.

Previsão de Arthur

Em 2016, o prefeito Arthur Neto (PSDB), disse, no Facebook, que “pessoa mais que próxima” de Omar Aziz estava envolvida na Maus Caminhos.

Lino na mira de Melo

Nos bastidores do governo estadual, o presidente da Cigás, Lino Chíxaro, ligado politicamente ao senador Omar Aziz (PSD), está sendo observado com lupa pelo governador José Melo.

Contrato da Suframa

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) prorrogou, sob a alegação de “caráter excepcional”, por mais um ano, o contrato com a Urso Branco Serviços de Instalações, por R$ 4.514.310,72.

Promessa sem prazo 1

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, David Almeida (PSD), prometeu aumentar a transparência das contas da Casa. “Vamos estipular um prazo”, disse.

Promessa sem prazo 2

O deputado David Almeida também prometeu adequar o programa de Bolsas de Estudos às recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Servidores na CMM

A Câmara Municipal de Manaus (CMM)terminou o ano passado com 1.067 servidores, incluindo os 41 vereadores, com uma folha de salários de R$ 6.333.985,60 e média de R$ 5,9 mil por pessoa.

Ramal de R$ 11 milhões

A Construtora São Francisco foi contratada pela Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus, por R$ 11,09 milhões, para construir 7,4 quilômetros (trecho 1), entre a AM-010 e o Ramal do Brasileirinho.

Salário de vereador

Dependendo do município, servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado (Idaam) eleitos vereadores preferem continuar recebendo os salários pagos pelo órgão.

Carbrás investigado

A pedido do Ministério Público do Estado, a polícia realizou busca e apreensão na casa do ex-prefeito de Parintins Alexandre da Carbrás, ontem. A investigação tem relação com o processo de transição e o sumiço de documentos.

Brasil precisa ser reconstruído, diz Luiz Trabuco

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, disse que o Brasil é um país que precisa se reconstruir e se modernizar. “A infraestrutura melhorou, mas ainda é precária. Está aí um dos nossos bônus de crescimento”, afirmou ele , em entrevista.

Cresce rejeição a Donald Trump, diz pesquisa

O presidente americano, Donald Trump, não está nem há duas semanas no cargo, mas 40% dos eleitores já querem vê-lo fora da Casa Branca, de acordo com a pesquisa de opinião da Public Policy Polling, divulgada nesta sexta-feira.

12,2% foi a queda no número de empresas que pediram falência em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados, nesta quinta-feira, pela Boa Vista SCPC.

40% dos jovens brasileiros de 18 a 30 anos não se preparam para a aposentadoria, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Nessa faixa etária, 48,2% são mulheres e 43,6% das classes C, D e E.

