Coluna 'Claro & Escuro': Os números da incapacidade administrativa de José Melo

Manaus - Os números da Pesquisa do INSTITUTO DIÁRIO, publicados nesta segunda-feira (6), mostram uma péssima situação do governador José Melo (PROS), no que diz respeito a sua avaliação como político e administrador, mesmo após quase três anos de mandato e, de uma forma impossível de negar, com a recuperação da arrecadação do Estado. Mesmo em plena crise, como informou matéria do DIÁRIO publicada ontem, ele será, na pior das hipóteses, o governador a gerir o maior número de recursos da história do Estado: mais de R$ 59,5 bilhões, em quatro anos. Cerca de R$ 10 bilhões a mais do que teve para administrar Omar Aziz (PSD), de seu mesmo grupo político e o segundo a ter maior quantidade de recursos, de acordo com o portal da transparência do Estado. Além da quase total incapacidade de gerir os bilhões em recursos, o que pesa sobre o governo de Melo são os escândalos de corrupção em órgãos públicos, como os revelados pela operação Maus Caminhos e a total falta de capacidade para impedir a ação de facções criminosas nos presídios do Estado.

Zona Franca de Manaus completa 50 anos, com incentivo centenário

O jornal O Globo, de ontem, informou que, só em ICMS, a renúncia fiscal do Estado do Amazonas, economicamente dependente da Zona Franca de Manaus, saltou de R$ 3,398 bilhões em 2010 para R$ 7,245 bilhões no ano passado, alta de 113%, enquanto a arrecadação do Estado cresceu apenas 27%, de R$ 5,547 bilhões para R$ 7,053 bilhões no mesmo período. Ou seja, o Estado já renuncia em ICMS para o polo mais do que arrecada com outras atividades. Mas, sem os incentivos, as empresas deixariam a região.

A lista do Tribunal 1

Será amanhã a escolha, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, dos candidatos do Ministério Público (MP-AM) que vão compor a lista tríplice para escolha de seu novo desembargador.

A lista do Tribunal 2

Hoje, o Tribunal de Justiça do Amazonas conta com 21 desembargadores, sendo que dois deles foram promovidos, em dezembro de 2016 e fevereiro deste ano, pelos critérios de antiguidade e merecimento.

A lista do Tribunal 3

O voto de cada desembargador deverá ser aberto, por meio de cédula de votação, conforme determina o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado será divulgado de imediato.

Fuga para o Amazonas 1

Entre 2014 e 2015, a Polícia Federal em Manaus registrou aumento de 402% nos requerimentos de venezuelanos para refúgio no Brasil.

Fuga para o Amazonas 2

Até outubro do 2016, foram 782 pedidos de refúgio, 115,8% a mais que em 2015, quando foram protocoladas 367 solicitações.

Transposição petista 1

A transposição do Rio São Francisco estará para o ex-presidente Lula da Silva, assim como Brasília está para Juscelino Kubitschek.

Transposição petista 2

Também vai para a conta petista a transposição de R$ 200 milhões para o bolso de envolvidos na obra.

Guerra aberta

Segundo a Folha de S. Paulo, em fevereiro, 40 dos 67 homicídios em Manaus tinham sinais de execução.

Risada da oposição

A oposição riu quando José Melo disse que obras estaduais gerarão 20 mil empregos ou 25% do que é gerado no Polo Industrial de Manaus.

PT em disputa 1

O deputado estadual José Ricardo Wendling (PT) disputará a direção estadual do Partido dos Trabalhadores.

PT em disputa 2

Deve enfrentar Valdemir Santana, dirigente da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato dos Metalúrgicos.

‘Fiéis devem consultar a Bíblia como os celulares’

O papa Francisco convocou os fiéis a consultar a Bíblia com a mesma frequência que verificam mensagens em seus celulares. “Se abrirmos mais vezes ao dia, se lermos a mensagem de Deus na Bíblia da mesma maneira que lemos as mensagens em nossos celulares”.

‘Há uma fadiga da democracia, um ódio das elites’

O filósofo francês Bernard-Henri Lévy alerta para a ascensão da extrema-direita face à crise da direita e da esquerda tradicionais. Em âmbito global, acredita que as tensões atuais lembram o clima às vésperas da eclosão da Primeira Guerra Mundial.

Mais info

37% dos cargos de direção e gerência no País são ocupados por mulheres, mesmo com elas respondendo atualmente por 43,8% de todos os trabalhadores. No topo, nos comitês executivos de grandes empresas, elas são apenas 10%.

64% entre os brasileiros que se aposentam por idade, com benefícios em torno de um salário-mínimo, são mulheres. Já por tempo de contribuição, elas são 30%, exatamente onde os rendimentos são maiores, mostra pesquisa realizada pelo Ipea.

