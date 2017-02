Coluna 'Claro & Escuro': Pascarelli dá resposta dura ao governador José Melo

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 22 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Em resposta a informações do Governo do Amazonas de que a libertação de presos aumentou a criminalidade na Região Metropolitana de Manaus, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, no jornal Folha de São Paulo, perguntou e também respondeu: “Aqueles que foram liberados em razão do esforço concentrado feito pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria e pelo Ministério Público foram os que praticaram os delitos que provocaram essa explosão de criminalidade, conforme diz o governador? A resposta, no momento, é negativa”. Ele disse que até sexta-feira (17) não era possível apontar com exatidão o motivo do aumento dos homicídios. “Pode, por exemplo, resultar na continuidade da guerra entre facções”, disse o desembargador, para quem não há correlação entre o crescimento da violência em Manaus e a liberação dos presos pelo mutirão no sistema penitenciário. O desembargador disse que o Poder Judiciário está atuando dentro do exame das prisões já existentes e da ilegalidade dessas prisões ou do extrapolamento de prazos.” E só vamos deixar na cadeia aqueles que necessitam realmente ficar na cadeia”, afirmou Pascareli.

Relatório da Abert aponta aumento da violência contra jornalistas

O relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) registrou 174 agressões contra profissionais de empresas de comunicação ao longo de 2016 — duas resultaram em morte. Houve um crescimento de 60% em casos de agressões físicas ou verbais contra profissionais do setor, em comparação com os casos de violência anotados em 2015. Boa parte dos casos de agressão aconteceram durante as manifestações pró e contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Educação ruim Estado 1

Considerando resposta da Seduc de que há deficiências estruturais, pedagógicas, dentre outras, o Ministério Público apura a situação da Educação em vários municípios do Estado.

Educação ruim Estado 2

E convidou o secretário da Seduc para audiência de instrução, tomada de depoimentos e possível ajustamento de conduta sobre o ensino prestado nos municípios.

Antenado 1

Décimo senador mais influente na Internet e o terceiro no Instagram, segundo Pesquisa Medialogue Político Digital 2016, o senador Eduardo Braga foi beber na fonte on-line para formular suas perguntas durante a sabatina a Alexandre de Moraes, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.

Antenado 2

Relator da indicação de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Braga priorizou perguntas e comentários feitos pelos internautas no portal e-Cidadania, do Senado Federal. Mais de 1.600 manifestações foram registradas pelo canal.

Pimenta X mosquito 1

Conhecida como pimenta-de-macaco, jaborandi-do-mato e aperta-ruão, a Piper aduncum, nativa da Amazônia, é mais uma promessa de combate ao Aedes aegypti.

Pimenta X mosquito 2

A planta tem alta quantidade de dilapiol, com poder inseticida. Cientistas da Embrapa e do Inpa procuram aumentar a fixação dessa substância no corpo para servir de matéria-prima a produtos que afastem ou matem o inseto.

Debate na Câmara

A Câmara Municipal de Manaus promove, sexta-feira, audiência pública sobre o transporte coletivo.

Esquema em Iranduba 1

O Tribunal de Contas do Estado notificou seis empresas envolvidas no esquema da administração do ex-prefeito de Iranduba Xinaik de Medeiros.

Esquema em Iranduba 2

Elas se defender ou recolher recursos aos cofres públicos, por “não comprovação da boa e regular aplicação”.

Foro ‘não pode ser a salvaguarda da corrupção no País’

A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a redução do quadro de agentes públicos beneficiados pelo foro privilegiado. Seu presidente, Claudio Lamachia, alertou para que ‘essa proteção não sirva de salvaguarda’ para acusados de corrupção.

‘O sr. não tem vergonha’?, diz Magno Malta

O senador Magno Malta (PR/ES) perguntou a Alexandre de Moraes se ele ‘não tem vergonha’ de ter feito lobby para ser aprovado ministro do STF. “O sr. não tem vergonha de ter feito um lobby de gabinete em gabinete? É hipocrisia demais”, provocou.

Mais info

75% dos brasileiros têm dúvidas sobre planos de saúde, e as mais frequentes são relativas à cobertura, preços, reajustes e carências. É o que mostra pesquisa realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

62% dos consumidores brasileiros afirmaram, em janeiro, não guardar dinheiro nem possuir uma reserva, segundo novo indicador de reserva financeira do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).

