Coluna 'Claro & Escuro': Região Norte é a que mais aprova Temer: 30%, aponta pesquisa

Manaus - A pesquisa Pulso Brasil de fevereiro, realizada pela Ipsos, mostra que os brasileiros estão descontentes com os políticos. No ranking ‘Barômetro Político’, sobre a atuação de 20 nomes listados entre personalidades do meio político e jurídico, apenas o juiz Sérgio Moro conseguiu aprovação da maioria dos entrevistados ficando com índice de aprovação de 65%. O segundo mais bem avaliado é Joaquim Barbosa, com 48% de favorabilidade. A Região Norte é a que mais aprova Temer com 30%. A classe AB também é a que mais vê com bons olhos o governo do atual presidente, somando 21% de aprovação. As pessoas com Ensino Superior também são as que mais aprovam Temer, mas só com 19%. Por outro lado, a Região Nordeste é a que mais rejeita o presidente com uma reprovação de 91%. A classe C também desaprova o presidente com um índice de 79% e os participantes com nível Superior e médio são os que mais discordam de Temer, com 80%. A opinião pública continua com percepção muito negativa do rumo do País. Para 87% dos entrevistados, o Brasil está no rumo errado.

Planta da Amazônia combate sintoma de câncer avançado

A unha de gato, planta da Amazônia usada no tratamento de doenças inflamatórias, pode também melhorar a qualidade de vida de pacientes em estágio avançado de câncer. Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo, mostra que a planta reduz a fadiga causada pela doença. “O câncer produz a fadiga por vários mecanismos. Um deles é o reumatismo, que induz ao cansaço”, explicou ao UOL Auro Del Giglio, oncologista do HCor (Hospital do Coração) e autor do estudo.

Rodovia ‘Phelippe Daou’

O senador Valdir Raupp (PMDB-AM) apresentou projeto que denomina a BR-319 entre Manaus e Porto Velho de ‘Rodovia Jornalista Phelippe Daou’.

Fibra Manaus a Coari

O Exercito lançou o pregão para contratar empresa especializada para realizar o estudo de duas rotas independentes para o lançamento de cabo de fibra óptica entre Manaus e Coari.

Debates no interior

Os candidatos a reitor da Ufam farão debates, no dia 13 de março, em Benjamin Constant; no dia 14, em Coari, no dia 16, em Humaitá e, no dia 18, em Parintins.

R$ 60 milhões a mais

Em janeiro deste ano, o Governo do Amazonas arrecadou R$ 1.178.028.162,80, contra R$ 1.117.440.689,37 em janeiro do ano passado. Mais R$ 60.587.473,43.

Abuso em escolas

O Ministério Público do Estado está apurando práticas abusivas de empresas na venda de cursos profissionalizantes em escolas da rede pública municipal e estadual de ensino.

Lista para corregedor

O Conselho de Procuradores do Estado indicou Maria Monteiro, Jorge Pinho e Roberta Mota à lista tríplice para escolha de corregedor.

Dia da Psoríase

A Assembleia do Amazonas aprovou lei que institui o Dia e a Semana Estadual de Apoio às Pessoas com Psoríase.

Mais obras no TCE

O Tribunal de Contas do Estado vai fazer , dia 10, concorrência para a reforma do prédio antigo e da área médica e odontológica.

Cidadãos da fronteira 1

O Conselho Nacional de Imigração do governo federal anulou a resolução que permitia a concessão de residência temporária a cidadãos de países que fazem fronteira com o Brasil.

Cidadãos da fronteira 2

A resolução previa que cidadãos de países que não integram o Mercosul, mas fazem fronteira com o Brasil, poderiam pedir residência temporária por até dois anos, desde que entrassem no País por via terrestre.

Desembargador chama propina de ‘gorjeta’, no Rio

O desembargador Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), provocou polêmica ao dizer que os pagamentos de propinas investigados na operação Lava-Jato podem ser apenas “gorjeta” dada a servidor que nos serviu bem, como se paga a um garçom.

Filantrópicas terão de pagar à Presidência

A reforma da Previdência vai mirar as isenções previdenciárias concedidas a entidades filantrópicas, segundo o seu relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), que incluirá o fim dessas desonerações, classificadas por ele como “aberração”, “escárnio” e “pouca vergonha”.

5,28% foi o aumento no número de empresas inadimplentes, em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

3,91 milhões foi o número de reclamações recebidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no ano passado, contra os serviços de telefonia fixa, serviços de banda larga fixa e contra os serviços de TV por assinatura.

