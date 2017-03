Coluna 'Claro & Escuro': Rotta e Arthur buscam soluções modernas de transporte público

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta sexta-feira, 3 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Incumbido de coordenar a reformulação do sistema de mobilidade urbana da capital, o vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta (PMDB), acompanhado do prefeito Arthur Neto (PSDB), terá uma audiência com a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na próxima terça-feira (7), no Rio de Janeiro. Na pauta, serão tratados assuntos referentes a recursos e projetos voltados para o transporte público. Desde que assumiu a missão, Rotta tem reunido com técnicos e especialistas para que seja definido o melhor sistema a ser implantado, em Manaus. Por falar em mobilidade urbana, Rotta e Arthur estão, desde ontem, no Rio Grande do Sul para conhecer o Sistema Aeromóvel. Eles vão se reunir, hoje, com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), e diretores operacionais do sistema para entender mais sobre o modelo de transporte público, em fase de implantação na cidade gaúcha, e analisar a viabilidade de trazê-lo também para Manaus.

Deputados emendam carnaval, e Câmara cancela sessão de quinta

Praticamente todos os deputados federais emendaram o feriado de carnaval deste ano e a sessão de debates marcada para ontem no plenário da Câmara foi cancelada por falta de quórum. Dos 513 parlamentares, somente cinco compareceram à Casa. O número mínimo para abrir uma sessão é de 51. A maior parte dos deputados já havia antecipado a saída para o feriado e deixado Brasília, na quarta-feira (22) da semana passada.

Tentativa errada 1

Para tentar melhorar a própria imagem e fazer propaganda, o governador do Amazonas, José Melo (PROS), ‘decretou’ redução nos impostos da cesta básica.

Tentativa errada 2

Acontece que governos não podem mexer em impostos por ‘decreto’, sem aprovação das Assembleias, que sabem: as reduções não chegam ao consumidor.

Homenagem no Senado 1

O Senado Federal vai promover uma sessão especial para homenagear, na segunda-feira, os 50 anos da Zona Franca de Manaus, com a participação de diversas autoridades do Estado.

Homenagem no Senado 2

De acordo com o autor do requerimento, o senador Eduardo Braga (PMDB-AM), se o Estado do Amazonas é, hoje, o mais preservado ambientalmente da região, deve-se à Zona Franca.

Homenagem no Senado 3

Segundo os dados divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 2016, a Zona Franca faturou R$ 74,4 bilhões, gerou 85 mil empregos diretos e 500 mil indiretos.

CPI depende da Justiça 1

O Tribunal de Justiça do Amazonas volta do feriadão de carnaval com a incumbência de dar uma resposta ao mandado de segurança dos deputados estaduais Luiz Castro (Rede) e Alessandra Campêlo (PMDB), contra o arquivamento da CPI da Afeam.

CPI depende da Justiça 2

A CPI é para investigar a aplicação de mais de R$ 20 milhões da Afeam em uma transportadora falida do Rio de Janeiro, usada por esquema político para lavagem de dinheiro.

Tradição em dificuldades

Os trabalhadores do Hotel Tropical de Manaus informaram que, a maioria, ainda não recebeu os salários de janeiro.

Procuradoria de Justiça

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado promoveu Karla Fregapani a titular da 1ª Procuradoria de Justiça.

Cultura após o carnaval

A Câmara Municipal de Manaus deixou para as próximas semanas a apreciação dos projetos de Incentivo à Cultura.

Odebrecht diz que deu R$ 150 mi para campanha de Dilma

O empresário Marcelo Odebrecht disse que doou R$ 150 milhões à chapa Dilma-Temer na eleição de 2014 como caixa dois. Parte desse valor foi contrapartida pela aprovação da medida provisória do Refis, que beneficiou o grupo com renegociação de impostos.

Nunes: Trump ‘é o que há de pior’ entre republicanos

Anunciado para o comando da Ministério das Relações Exteriores, o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) declarou, em novembro de 2016, que Donald Trump “é o que há de pior, de mais incontrolado, de mais exacerbado” entre os membros do Partido Republicano.

Mais info

29,7% foi a queda na produção do setor de Duas Rodas da Zona Franca de Manaus, em 2016. Dados da Associação dos Fabricantes de Motos e Similares (Abraciclo) apontam produção de 887.653 motocicletas, em 2016, contra 1.262.708 em 2015.

647,7 mil linhas de telefonia celular foram canceladas, em janeiro deste ano, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 2016, o mercado móvel brasileiro acumulou uma redução de 13,7 milhões de linhas móveis.