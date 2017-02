Coluna 'Claro & Escuro': Salário inicial de PM no Amazonas é o 11º do País

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta segunda-feira, 13 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Levantamento publicado pelo portal G1 mostra que o salário de um policial militar no início de carreira pode variar de R$ 2.646 a R$ 6.500 no Brasil. No Amazonas, o valor é de R$ 3.974,45, o que o coloca em 11º no ranking nacional. De acordo com Polícia Militar (PM) do Estado, quando o profissional atua na Gratificação de Trabalho Extraordinário (GTE), que ocorre em meses alternados, o valor recebido por ele passa a ser R$ 4.599,71. O Espírito Santo, que vive uma crise na segurança pública em razão da ausência de PMs nas ruas, possui o pior salário de um soldado do Brasil. O salário de um soldado em início de carreira no Espírito Santo é de R$ 2.646,12. O governo diz, no entanto, que há uma remuneração extra paga a todos os soldados e que o salário-base, na prática, é de R$ 3.052,06. O Distrito Federal é o que paga melhor. O salário de um soldado 1ª classe é de, no mínimo, R$ 6.500. As associações defendem salários iguais para todos os policiais, considerando que o risco do policial em diferentes Estados é o mesmo.

Hidrelétricas na Amazônia: uma ameaça para o clima, diz Fearnside

A aposta do governo brasileiro nas hidrelétricas com grandes reservatórios na Amazônia representa um passo atrás em relação aos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, disse o pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Philip Fearnside, em artigo na The Globalist, no fim de janeiro. Para ele, a construção de hidrelétricas na Amazônia, principalmente com grandes reservatórios, causa um grande fluxo de emissão do metano (CH4).

Crítica de Sarney 1

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, criticou a proposta de parlamentares do Amazonas de reduzir a área de Unidades de Conservação no sul do Amazonas.

Crítica de Sarney 2

“É muito ruim para o Estado, para a região e é muito ruim para o Brasil, que sinaliza ao mundo que a gente não está tomando conta das nossas riquezas”, disse.

Volta à Bolsa 1

No Brasil, mais de meio milhão de famílias que haviam saído do Bolsa Família até 2011 reingressaram no programa apenas no ano passado.

Volta à Bolsa 2

Em 2016, o Ministério Público Federal identificou mais de 19 mil beneficiários suspeitos de receber irregularmente o benefício.

Economia de verão

A previsão do governo é que o Horário de Verão, que termina domingo, resulte em uma economia de R$ 147,5 milhões.

Brasil no WhatsApp

Segundo o Datafolha 71% usuários do WhatsApp no Brasil usam o app para enviar mensagens pessoais e corporativas.

Imprensa na Venezuela 1

Os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson Souza, da Record, que investigavam denúncias de suborno da Odebrecht, na Venezuela, foram libertados, ontem.

Imprensa na Venezuela 2

Eles foram detidos, no sábado, pelo Serviço de Inteligência venezuelano , sem maiores explicações das autoridades.

Workshop REDD+

O Inpa receberá, nesta semana, o Workshop REDD+ Amazônia – Do desenvolvimento à implantação”.

Busca de popularidade 1

O Planalto estuda mudança nas regras do Imposto de Renda, capaz de favorecer até 15 milhões de contribuintes.

Busca de popularidade 2

O projeto consiste em isentar do tributo pessoas físicas que recebem até R$ 8 mil por mês.

Promessa a cobrar

A semana será marcada, na Assembleia Legislativa do Estado, pela prometida CPI que vai investigar a Agência de fomento do Estado (Afeam).

Braga: chance para sociedade conhecer Moraes

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM), relator da indicação de Alexandre de Moraes para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que a sabatina será uma oportunidade para a sociedade conhecer o pensamento jurídico do indicado.

Ministro decide sobre Moreira a partir de amanhã

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello só deverá decidir, a partir de amanhã, sobre a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele vai analisar as informações pedidas ao presidente Michel Temer.

Mais info

30% dos mais de 100 milhões de processos judiciais no Brasil têm origem no direito do consumidor, informou o secretário nacional do Consumidor, Armando Rovai, durante evento da Acrefi, na semana passada.

34,7% dos lares brasileiros estavam fora da rede de esgoto, em 2015, mostra levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE.

Veja a charge: