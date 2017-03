Coluna 'Claro & Escuro': Secretário encena Cristo e servidores pedem a Deus

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 8 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Para encenar situações comuns ao funcionalismo público, o secretário de Estado da Administração, Silvio Romano, encenou uma peça com o apoio de servidores da secretaria para abrir o lançamento do programa ‘Bem estar do servidor’, com a presença do governador José Melo, da primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira e a maioria dos secretários, ontem, na sede da Sead. O roteiro e direção ficaram a cargo do secretário Romano, que nutre uma paixão amadora pelas artes cênicas. Na peça, Romano interpretou ninguém mais ninguém menos que Jesus Cristo, que chega para trazer ensinamentos ao gestor de um departamento da administração pública. Na plateia, ouvia-se as risadas e os buchichos com críticas ao governo estadual, tipo: ‘só Jesus salva os servidores do Estado’. Os funcionários lembravam que estão há dois anos sem reajuste salarial e com o tíquete alimentação suspenso desde o ano passado, por decisão do governador, alegando que o Estado está crise. Atualmente, são 87 mil funcionários da máquina estadual.

Ibama lança dados contra atividade madeireira ilegal na Amazônia



Foto: EBC



O Ibama lançou, nesta terça-feira, uma base de dados centralizada para rastrear a madeira da fonte até a venda, um passo vital na luta contra a atividade madeireira ilegal, na Amazônia. O sistema, o chamado Sinaflor, permite que cada árvore seja eletronicamente marcada e monitorada do corte até a passagem pela cadeia de fornecimento, com os fiscais podendo checar a base de dados via telefones celulares quando em patrulhas.

Sem comitê, não 1

A Justiça Federal proibiu novas declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica na bacia dos Rios Negro/Amazonas, enquanto não houver comitê e plano de recursos hídricos.

Sem comitê, não 2

De acordo com a sentença, o descumprimento acarretará em multa pesada sobre o patrimônio pessoal do diretor-presidente da Agência Nacional de Águas.

Sob investigação

O Ministério Público do Estado apura denúncia de possível dano ao erário por uso de servidores e equipamentos do Manaustrans na execução de contrato com a empresa Ensin.

Mais segurança 1

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, de forma definitiva o projeto que determina regras mais rígidas de segurança e funcionamento para casas noturnas.

Mais segurança 2

O texto, que segue para a sanção presidencial, traz, entre outros pontos, a proibição do sistema de comandas, ou seja, do pagamento da conta pelo cliente ao final do evento.

Em defesa da democracia

Quando se tornou procurador de Justiça, Hamilton Saraiva dos Santos, futuro desembargador do Amazonas, disse que atuaria pelos princípios do Estado Democrático de Direito.

Encontro com Sarney

Parlamentares do Amazonas estarão, hoje, com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, pedindo a redução de áreas de conservação no sul do Estado.

Sarney já disse que reduzir as áreas sinaliza ao mundo que o País não está tomando conta da suas riquezas naturais.

Retração histórica

A maior retração da história da economia brasileira, de 3,6%, em 2016, se destaca não apenas por ser a mais forte entre as maiores economias do mundo, mas também por ocorrer em período de retomada econômica global.

Eleição entre prefeitos

A Associação Amazonense de Municípios realiza a eleição de sua diretoria para o biênio 2017/2019, no próximo dia 31 de março, às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, em Manaus.

‘Quem reclama é quem ganha mais’, diz Temer

O presidente da República, Michel Temer, disse , ontem, que quem reclama das mudanças na Previdência são as pessoas que ganham mais. “Cerca de 65% dos trabalhadores terão a aposentadoria integral porque ganham o salário-mínimo”, afirmou.

‘Não vou mexer’, diz Serraglio sobre comando da PF

Na véspera da posse como novo ministro da Justiça, o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) afirmou, ontem, que não vai “mexer em nada”, após ser questionado sobre se substituirá o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Leandro Daiello, no auge da operação Lava Jato.