Coluna 'Claro & Escuro': Senado homenageará os 50 anos da Suframa, no dia 6

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta terça-feira, 21 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O Senado promoverá uma sessão especial em homenagem aos 50 anos da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no próximo dia 6 de março. A iniciativa é do senador Eduardo Braga (PMDB-AM). A Zona Franca de Manaus foi beneficiada recentemente pelo governo, que editou a Medida Provisória 757/2016, criando duas taxas, inclusive sobre importação, armazenagem e movimentação de mercadorias, que vão ajudar o caixa da Suframa. A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) disse que essa era uma reivindicação antiga e que vai apoiar a inciativa. Na última reunião do Conselho de Administração da Suframa, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, destacou a aprovação de 37 projetos industriais e de serviços, com investimentos fixos estimados em US$ 310 milhões, e um total estimado em US$ 1,36 bilhão. A previsão é gerar 566 empregos. “A nossa principal pauta é o emprego e esses números sinalizam que já começa a haver retomada de confiança por parte dos investidores”, disse.

Desproteger a Amazônia não é bom negócio para a agricultura

O agrônomo André Guimarães e o biólogo Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em artigo, disseram que desproteger um milhão de hectares na Amazônia, como querem parlamentares do Amazonas, não é bom negócio para a agricultura. Segundo eles, as áreas protegidas garantem um regador constante para lavouras e os parlamentares que desejam reduzir unidades de conservação impõem um risco considerável a um setor da economia que tanto defendem: o agronegócio.

Muito dinheiro ao social 1

Em discurso, em Novo Aripuanã, o governador José Melo (PROS) disse que as ações sociais da primeira dama Edilene de Oliveira têm muito dinheiro.

Muito dinheiro ao social 2

Foi o bastante para parte da oposição fazer o contraponto: enquanto isso, as esquinas de Manaus estão cheias de crianças pedintes.

Destaque em faltas 1

O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi o 4º com maior número de faltas, em 2016, no Senado, segundo levantamento do site Congresso em foco.

Destaque em faltas 2

Omar só perdeu para os senadores Jader Barbalho (PMDB-PA), Rose de Freitas (PMDB-ES) e Fernando Collor (PTC-AL).

Educação pede socorro 1

O Censo Escolar 2016 mostra que a taxa de distorção idade-série do Ensino Médio ficou entre 40% e 100% na maior parte do Amazonas.

Educação pede socorro 2

O Censo também mostra que percentual reprovação e abandono no Ensino Médio, em 2015, ficou entre 10% e 20%, na maior parte do Estado.

Aumento de imposto

Crise: 13 das 27 unidades da Federação elevaram o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. O Amazonas ainda não.

Eficiência de gastos

Em palestra no Tribunal de Contas do Estado, o general Antônio de Barros disse que o Exército comprova a eficiência de seus gastos.

Mais pobres no País

De acordo com o Banco Mundial, o número de pobres subirá de 17,3 milhões para 19,8 milhões entre 2015 e 2017, no Brasil.

Juízes eleitores

Projeto no Senado prevê que os juízes de 1ª instância votem nas eleições para a direção dos tribunais.

Transparência total

Outro projeto no Senado abre o Imposto de Renda dos ocupantes de cargos comissionados e dos que autorizam despesas públicas.

As contas da Câmara

O Tribunal de Contas do Estado julga, hoje, as contas de 2015 do presidente da Câmara de Manaus, Wilker Barreto.

‘Não roubamos direitos’, afirma Michel Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) rebateu críticas de que a agenda de reformas do governo federal retira direitos dos trabalhadores. “Não roubamos direitos. Quem tem direito adquirido, adquirido está”, disse Temer, ao abordar a proposta de reforma da Previdência.

Lava Jato mostra a corrupção em todos os níveis

O procurador Regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima afirmou que as revelações de executivos e ex-executivos da Odebrecht vão provocar um ‘tsunami’ na política brasileira e confirmarão que a corrupção, descoberta na Petrobras, existe em todos os níveis de governo.

Mais info

4,9 bilhões de reais é quanto a decisão do Conselho Monetário Nacional, de subir para até R$ 1,5 milhão o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), vai impactar a economia.

12,3% foi o aumento na intenção dos micro e pequenos empresários de fazer investimentos, no início de 2017, mas ainda segue em baixa, segundo dados divulgados, ontem, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL).

